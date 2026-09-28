زاهد: فعالیت فرهنگی و هنری در شرایط بحران نوعی جهاد است

ابراهیم زاهد در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت برگزاری ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام در شرایط کنونی، اظهار کرد: ضرورت برگزاری این جشنواره امسال بیش از هر دوره دیگری برای من آشکار است، چرا که کشور در شرایطی قرار دارد که ملت ما روزهای دشواری را پشت سر میگذارد و در چنین شرایطی، استمرار فعالیتهای فرهنگی و هنری اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: شاید در نگاه نخست این پرسش مطرح شود که در شرایط بحران و دشواریهای اجتماعی، برگزاری جشنواره موسیقی چه ضرورتی دارد، اما واقعیت این است که هر بخش از جامعه وظیفهای بر عهده دارد و عرصه فرهنگ و هنر نیز یکی از سنگرهای مهم جامعه است.
این شاعر و داور جشنواره موغام ادامه داد: همانگونه که گروهی در میدان از کشور و امنیت آن پاسداری میکنند، فعالان فرهنگی و هنری نیز وظیفه دارند سنگر فرهنگ را حفظ کنند و اجازه ندهند فعالیتهای فرهنگی و هنری متوقف شود.
موغام؛ نمادی از مقاومت فرهنگی
زاهد با بیان اینکه ششمین جشنواره موغام میتواند پیام روشنی از مقاومت فرهنگی داشته باشد، گفت: برگزاری این جشنواره نشان میدهد فشار و بحران نمیتواند ملت ایران را از مسیر فرهنگی و اجتماعی خود دور کند.
وی افزود: حفظ جریان زندگی فرهنگی و هنری جامعه در روزهای دشوار، به معنای حفظ امید و پویایی اجتماعی است و جشنواره موغام نیز میتواند بخشی از این جریان را نمایندگی کند.
زاهد با اشاره به جایگاه تاریخی آذربایجان در فرهنگ و تمدن ایران اظهار کرد: مردم این خطه در طول تاریخ همواره در عرصههای مختلف فرهنگی و اجتماعی حضور مؤثر داشتهاند و چهرههای بزرگی را به جامعه ایران معرفی کردهاند.
وی ادامه داد: آذربایجان سرزمین شخصیتهایی همچون ستارخان، باقرخان، علامه جعفری و شهریار است و مفاهیمی همچون فرهنگ، هویت و مقاومت در تاریخ این منطقه ریشهای عمیق دارد.
استعدادهای جوان، سرمایه فرهنگی کشور هستند
شاعر و داور ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام همچنین به حضور استعدادهای جوان در این رویداد اشاره کرد و گفت: کشور از استعدادهای ارزشمندی در عرصه فرهنگ و هنر برخوردار است و این استعدادها سرمایهها و گنجینههای فرهنگی کشور به شمار میروند.
زاهد افزود: وظیفه داوران تنها انتخاب نفرات برتر نیست، بلکه باید استعدادهای جوان را شناسایی کرده، به آنها انگیزه داد و زمینه ادامه مسیر هنری آنان را فراهم کرد.
وی خطاب به شرکتکنندگان جشنواره موغام اظهار کرد: شما گنجینههای این جشنواره هستید و همین که روی صحنه میروید و توانایی خود را در برابر استادان، مخاطبان و علاقهمندان به موسیقی ارائه میکنید، یک موفقیت محسوب میشود.
وی ادامه داد: رتبه و جایگاه در یک مسابقه نمیتواند ارزش حضور و توانایی هنرمندان را تعیین کند و از نگاه ما همه شرکتکنندگان، به دلیل حضور و تلاش خود، شایسته تقدیر هستند.
ضرورت حمایت از استعدادهای هنری
زاهد با قدردانی از استمرار برگزاری جشنواره موغام و تلاش مدیریت شهری تبریز برای تداوم این رویداد، بر ضرورت حمایت مستمر از استعدادهای جوان تأکید کرد.
وی گفت: شناسایی استعدادها نخستین گام است و پس از آن باید برای این هنرمندان مسیر مشخصی ایجاد شود و با حمایت و هدایت مناسب، انگیزه و استقامت لازم برای ادامه فعالیت هنری در آنها تقویت شود.
این شاعر و هنرمند افزود: اگر میخواهیم سرمایههای فرهنگی کشور حفظ شوند، نباید استعدادهای جوان پس از پایان یک جشنواره رها شوند، بلکه باید زمینه رشد و حضور مستمر آنان در عرصه هنر فراهم شود.
ضرورت صیانت از هویت فرهنگی
زاهد با اشاره به تحولات فرهنگی در جهان اظهار کرد: امروز جوامع مختلف با جریانهای گسترده فرهنگی مواجه هستند و کشور ما نیز از این تحولات جدا نیست؛ بنابراین نمیتوان در برابر این جریانها منفعل بود.
وی افزود: باید در عرصه فرهنگ به میدان آمد و از مدنیت، ادبیات، هنر و فرهنگ فاخر ایرانی صیانت کرد؛ چرا که نسلهای گذشته این میراث را حفظ کرده و به نسل امروز رساندهاند و اکنون نیز این مسئولیت بر عهده ماست.
زاهد خاطرنشان کرد: جهان با سرعت در حال تغییر است و هر جامعهای که نتواند از فرهنگ و هویت خود محافظت کند، ممکن است به تدریج در جریان تحولات فرهنگی جهان هویت و ویژگیهای متمایز خود را از دست بدهد.
وی تأکید کرد: حفظ سنگر فرهنگ نیازمند هویت، چارچوب و استقامت است و باید تلاش کنیم سرمایههای فرهنگی و هنری کشور در جریان تحولات فرهنگی از میان نرود.
گفتنی است ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای این عرصه و با حضور هنرمندان و علاقهمندان موسیقی در تبریز برگزار میشود.
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