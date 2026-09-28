به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور سه‌شنبه هفتم مهرماه برگزار می‌شود و بعثت کرمانشاه در ورزشگاه شهدای مس رفسنجان به مصاف تیم مس این شهر خواهد رفت.

این مسابقه از ساعت ۱۷ آغاز می‌شود و بعثت در شرایطی راهی رفسنجان خواهد شد که از دو دیدار ابتدایی فصل چهار امتیاز کسب کرده و در رده دوم جدول قرار دارد.

نماینده فوتبال کرمانشاه فصل را با تساوی بدون گل برابر نفت‌وگاز گچساران آغاز کرد و در هفته دوم موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر هوادار تهران را شکست دهد. بعثت با این پیروزی چهار امتیازی شد و در جمع تیم‌های بالانشین جدول قرار گرفت.

در سوی مقابل، مس رفسنجان هنوز موفق به کسب پیروزی نشده است. این تیم در هفته نخست برابر هوادار تهران به تساوی بدون گل رسید و در هفته دوم نیز مقابل کاراگستر شبستر با همین نتیجه متوقف شد تا با ۲ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول قرار بگیرد.

به این ترتیب، بعثت با یک پیروزی و یک تساوی بدون شکست وارد هفته سوم می‌شود و مس رفسنجان برای کسب نخستین برد فصل مقابل نماینده کرمانشاه قرار خواهد گرفت.

دیدار مس رفسنجان و بعثت کرمانشاه ساعت ۱۷ سه‌شنبه هفتم مهرماه در ورزشگاه شهدای مس برگزار می‌شود.