به گزارش خبرگزاری مهر، سردار امیر رحمتاللهی در نشست مشترک یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی و دانشکده علوم و فنون انتظامی، با تاکید بر اهمیت مقوله میراث فرهنگی و وجود حساسیتهای ملی در بحث حفاظت بهینه از گنجینههای ارزشمند تاریخی اظهار کرد: بهرهمندی از آموزشهای حرفه ای و مهارتی متناسب با مشاغل نیروهای یگان حفاظت بسیار ضروری است.
وی با اشاره به مفاد آیین نامه حفاظت میراث فرهنگی درباره ارائه آموزش های تخصصی نیروی انتظامی و گستردگی حوزه فعالیت یگان، افزود: بهرهمندی از پتانسیلهای موجود در زمینه همکاریهای مشترک آموزشی، پژوهشی و برخورداری از ظرفیت های حمایتی دانشکده علوم و فنون انتظامی نخستین گام در جهت کیفی سازی ماموریت ها و ارتقای تراز عملکرد یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی است.
فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از انعقاد تفاهمنامه همکاری آموزشی این یگان با دانشکده علوم و فنون انتظامی خبر داد.
در ادامه نشست سرهنگ دکتر افشار رئیس دانشکده علوم و فنون انتظامی ضمن اعلام قابلیت ها و امکانات ویژه دانشگاه از جمله فضاهای آموزشی منحصر به فرد، امکانات پژوهشی و اساتید مجرب، از آمادگی و علاقه مندی کادر علمی دانشکده برای انعقاد تفاهم نامه همکاری خبر داد.
وی افزود: دانشکده علوم و فنون انتظامی میتواند در زمینه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی تالیف کتب دانشگاهی، ایجاد واحدهای درسی و بازنگری فصول آموزشی مرتبط با حوزه میراث فرهنگی در دانشکده علوم و فنون انتظامی و نیز توسعه دانشهای مرتبط با حوزه فعالیت های سازمان از طریق ارتقای سطح علمی کارکنان یگان حفاظت همکاری داشته باشد.
گفتنی است، بهره گیری از طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های تخصصی، تهیه مقاله و رساله، تشکیل کارگروه و کمیته تخصصی با رویکرد تدوین منابع فقهی، حقوقی و پدافند غیر عامل و مقوله حفاظت از میراث فرهنگی و پیشگیری از جرایم مرتبط، از جمله محورهای مهم این تفاهمنامه به شمار میرود.
