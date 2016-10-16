بزرگترین سد اصفهان آب ندارد/ اجرای طرح مدیریت میلیمتری آب

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، هاشم امینی در نشست کمیته بحران آب اصفهان، گفت: بر اساس گزارش سازمان هواشناسی، پیش‌بینی‌ها بیانگر این است که بارش‌های پاییزی با تأخیر انجام می‌گیرد، بر این اساس با عدم جاری بودن زاینده‌رود که کاهش چشم‌گیر آب‌دهی چاه‌های آب شرب را در اصفهان به‌دنبال دارد و همچنین کاهش تخصیص آب شرب باید مدیران طرح آبرسانی اصفهان بزرگ آب را میلیمتری مدیریت کنند تا آب شرب مشترکین در فصول گرم و سرد سال به طور پایدار تأمین شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تاکید کرد: حجم سد زاینده‌رود با کاهشی بی‌سابقه به حدود ۱۶۹ میلیون مترمکعب رسیده است، در حالی‌که این رقم در مدت مشابه سال قبل بیش از ۴۵۰ میلیون مترمکعب بوده است و در این شرایط تأمین پایدار آب شرب ۹۳ شهر اصفهان تلاش و همتی مضاعف نسبت به پیش می‌طلبد.

وی در تشریح راهکارهای مدیریت بهینه منابع آب، تصریح کرد: مدیران طرح آبرسانی اصفهان باید اعمال راهکارهایی همچون مدیریت فشار، احداث حوضچه‌های فشارشکن، مرئی‌سازی والوها را دنبال کنند؛ همچنین با بهره‌مندی از سامانه تله‌متری و تله‌کنترل و هوشمندسازی شبکه توزیع درصدد کنترل منابع آب و توزیع عادلانه آن در میان ۹۳ شهر استان باشند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه باید با توسعه سامانه تله‌متری در سطح استان منابع آبی به خوبی مدیریت شود، اظهار داشت: علاوه بر این با استفاده تکنولوژی خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع آب که دارای نشتی هستند به خوبی شناسایی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن از هدررفت آب جلوگیری به عمل آید و این منابع به چرخه تولید و توزیع آب برگردند.

امینی کشف انشعابات غیرمجاز را در شرایط کنونی که هر قطره آب از ارزش بسیار زیادی برخوردار است، مورد تاکید قرار داد و گفت : در شرایط کنونی که کمبود منابع آبی از یک طرف و تقاضای روزافزون مشترکین به منظور دستیابی پایدار به آب شرب از سوی دیگر وجود دارد، برخورد با متخلفانی که غیر قانونی از منابع آبی استفاده می‌کنند، ضروری است.

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان توسعه سامانه نجما را نیز ضروری دانست و یادآور شد: باید تدابیری لحاظ شود تا سامانه نجما در سطح شهر و استان توسعه یابد و از طریق سیستم GIS در کمترین زمان ممکن حوادث مهار شوند، چرا که مدت زمان مهار حوادث در کاهش هدررفت آب تأثیر بسزایی دارد.