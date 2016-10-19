به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، امیرحسین رقیمی با بیان اینکه هم اکنون ۳ تا ۴ طرح مؤثر در تأمین آب شرب شهری و روستایی تعریف و در حال اجرا است، گفت: این طرحها شامل، استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در اجرای طرحهای آبرسانی کشور بخصوص تاسیسات نمک زدایی، خطوط انتقال، تصفیهخانههای آب و ارتقای کیفی خواهد بود که حجم وسیعی از سرمایه گذاری در این بخش در حال اجرا است.
وی در خصوص تأمین آب شرب بهداشتی مناطق شهری با اشاره به اینکه ۱۱۰ طرح آبرسانی در پیوست یک قانون بودجه، برای وزارت نیرو و شرکتهای آب و فاضلاب و آب منطقه ای استانی پیشبینی شده است، تصریح کرد: برای تکمیل این ۱۱۰ طرح آبرسانی نیاز به ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار است تا بتوانند حدود ۳۰۰ شهر را تحت پوشش خود قرار دهند.
رقیمی با اشاره به اینکه امسال در قانون بودجه برای اجرای این طرحها حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است که حدود ۳۷۰ میلیارد تومان آن در قالب خرید تضمینی خواهد بود، افزود: تکمیل این طرحها میتواند تا افق ۱۴۰۵، ۱۴۱۵ و ۱۴۲۰ نیاز آبی جمعیت شهری و روستایی کشور را مرتفع کند و ما را به اهداف پیش بینی شده برساند.
این مقام مسئول به ردیفهای خرید تضمینی اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۳۷۴ میلیارد تومان در قالب کمکهای فنی اعتباری برای پروژههای تأمین و انتقال آب و پساب و حدود ۱۹۵ میلیارد تومان نیز بهصورت هزینه ای برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.
مدیر دفتر برنامهریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به روند رو به رشد همکاری بخش خصوصی با بخش دولتی، بیان کرد: بالغ بر ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ارزش قراردادی و بیش از ۸ هزار میلیارد تومان به ارزش بروز شده از سرمایهگذاری بخش خصوصی استفاده کردهایم که مشکلات بسیاری از شهرهای کشور و مناطق جنوبی، با تأمین سرمایه از سوی بخش خصوصی مرتفع شده است.
وی با اشاره به گشایش فاینانس تأمین مالی بانکهای داخلی، افزود: از این طریق در تأمین دو هزار میلیارد تومان منابع عمرانی برای تأمین لولههای فولادی مورد نیاز با بانکهای مذکور به توافق رسیدیم و نیاز این طرحها به صورت کامل برطرف شد و شاهد روند رو به پیشرفت اجرای این طرحها هستیم.
رقیمی با بیان اینکه در مجموع، مشکلاتی که برای تأمین آب شرب شهرها و روستاها با توجه به خشکسالیهای اخیر ایجاد و باعث شد تا بیشترین اتکا به منابع آب زیرزمینی به صورت ۷۰ درصد منابع آب زیرزمینی و ۳۰ درصد آب سطحی باشد، بیان کرد: هم اکنون به سمت طرحهای انتقال آب گام برداشتهایم تا پایداری منابع آب زیرزمینی را به ثبات برسانیم و در این خصوص از همه ظرفیتهای خود از جمله اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی استفاده میکنیم.
وی اضافه کرد: در حال حاضر حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت آماده شده که به محض اعلام، در بحث طرحهای آبرسانی تزریق خواهد شد و حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز به طرحهای آبرسانی تخصیص یافته که پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات برای دریافت اسناد خزانه اسلامی به شرکت فرابورس ایران معرفی خواهند شد.
مدیر دفتر برنامهریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در پایان خاطرنشان کرد: کمبود اعتبارات عمرانی در سالهای اخیر باعث شد تا بسیاری از طرحها متوقف شوند و یا به کندی اجرا شوند.
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