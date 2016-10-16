به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم آن لاین، ویکی لیکس در افشاگری اخیر خود از اظهارات نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیرامون عدم توانمندی رژیم صهیونیستی برای آسیب رساندن به برنامه هسته ای ایران پرده برداشت.

بر این اساس، در یکی از اسناد اخیراً افشا شده سایت ویکی لیکس درباره اظهارات «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات انتخابات سال ۲۰۱۶ ریاست جمهوری آمریکا در این خصوص آمده است: کلینتون در اظهاراتی در سال ۲۰۱۳ عنوان کرد که اسرائیل هرگز توان وارد آوردن ضربه ای مهلک به برنامه هسته ای ایران را ندارد.

در ادامه این افشاگری به نقل از کلینتون آمده است: اسرائیلی های تخمین می زنند که حتی اگر بتوانند برنامه هسته ای ایران را چند سال نیز به عقب برگردانند، باز هم ازش دارد که به این دلیل گامی بردارند. اما من می دانم که آن ها به خودی خود توان انجام چنین کاری را ندارند.

ویکی لیکس در ادامه به نقل از کلینتون افزود: اسرائیلی ها سال ها به دنبال چنین اقدامی بودند؛ اما سیاست ما جلوگیری از ادامه این برنامه است نه اعمال محدودیت بر آن.