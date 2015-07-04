تلاش کلینتون برای جلب حمایت صهیونیست ها در انتخابات ۲۰۱۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا روز شنبه در یک سخنرانی مدعی شد که حتی اگر توافقی با ایران بر سر برنامه هسته ای اش حاصل شود، سیاست تهاجمی ایران پایان نخواهد یافت و این کشور همچنان یکی از کشورهای حامی تروریسم باقی خواهد ماند.

وی که برای تعدادی از هوادارانش در یک مراسم انتخاباتی سخن می گفت، مدعی شد: ایران همچنان به عنوان کشوری برهم زننده ثبات در منطقه خود و فراتر از آن باقی خواهد ماند. این نامزد حزب دموکرات افزود: آنها همچنان به تهدیدات وجودی خود علیه اسرائیل ادامه خواهند داد.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که هیلاری کلینتون روز گذشته ابراز امیدواری کرد که ایران و گروه ۱+۵ متشکل از آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان تا هفته آینده به توافقی درباره فعالیت های هسته ای ایران دست یابند.

اظهارات امروز کلینتون تلاشی در راستای جلب نظر صهیونیست ها و کسب مبالغ بیشتر انتخاباتی از سرمایه داران صهیونیست مقیم آمریکا ارزیابی می شود.

گفتنی است ایران و قدرت های جهانی در حال مذاکره بر سر نگارش متن توافق جامع هسته ای تهران در وین اتریش با استفاده از راه حل های بدست آمده در مذاکرات ۱۳ فروردین در لوزان سوئیس هستند.