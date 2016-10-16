بزرگترین شبکه سازمان یافته مدلینگ ورواج فساد در زاهدان متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، پس از ناکامی‌های متعدد گروه‌های معاند نظام از ورود به داخل خاک کشور و انجام عملیات‌های تروریستی، پروژه نفوذ فرهنگی و رخنه به اعتقادات جوانان شیعه و سنی استان را کلید زدند که در این رابطه، با اجیر کردن تعدادی از افراد خودفروخته داخل استان و کشور قصد داشتند تا نسبت به یارگیری از میان مردم این استان نیز اقدام کنند.

این گزارش می‌افزاید: هر چند این شبکه غیرقانونی مدلینگ کاملاً به طرز ماهرانه و در پوشش‌های مختلف فعالیت می‌کرد اما از دید مردم اصیل و بصیر استان پنهان نماند و گزارشات مردمی مختلفی به این مرکز ارسال شد و با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از رخنه فرهنگی دشمنان، عملیاتی کردن بیانات مقام معظم رهبری درباره برخورد شدید با هجمه‌های فرهنگی و احترام به خواست مردم، بررسی این پرونده به طور ویژه در دستور کار سربازان گمنام مرکز اطلاعات سپاه سلمان قرار گرفت.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: تمام افراد این شبکه سازمان یافته مدلینگ پس از هماهنگی با مقام محترم قضایی صبح ۲۴ مهر ماه دستگیر، احضار و مورد ارشاد قرار گرفتند.

بنابراین گزارش، این شبکه مدلینگ با جذب تعداد زیادی از دختران و پسران به طور غیرقانونی و زیرزمینی، آنها را اغفال کرده و در حالت‌های مختلف از آنها تصویربرداری داشته است و خوراک تبلیغاتی برخی از مجلات و شبکه‌های مجازی مدلینگ بین‌المللی را تهیه می‌کرده است.

گردانندگان این شبکه مدلینگ، در ابتدا با وعده حقوق‌های هنگفت، جوانان را جذب خود می‌کردند اما پس از سوء استفاده از آنها، افراد جذب شده را با تهدید و ارعاب مجبور به همکاری می‌کردند که در نهایت ۱۱ نفر از سرشبکه‌های این تیم که در زاهدان مستقر بودند در عملیات سربازان گمنام امام زمان(عج) مرکز اطلاعات سپاه سلمان دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

همچنین بیش از ۵۰ نفر در این رابطه احضار و مورد ارشاد قرار گرفتند و تعداد سه باب آتلیه زیرزمینی از آنها کشف و پلمپ شد.

روابط عمومی مرکز اطلاعات سپاه اعلام کرد: فراهم کردن فساد و ترویج ابتذال و فحشا در جامعه به خصوص جوانان در شبکه‌های مجازی و آتلیه‌های زیر زمینی، رواج مدلینگ و عکاسی‌های غیرمجاز و انتشار آن در فضای مجازی در جهت کسب درآمد نامشروع و غیر اخلاقی از جمله جرائم این گروه است.

شایان ذکر است تمام صفحات مجازی فعال این شبکه در فضای مجازی توسط سربازان گمنام مرکز اطلاعات سپاه استان مسدود و از دسترس خارج شد.

روابط عمومی مرکز اطلاعات سپاه سلمان ضمن هشدار به خانواده‌ها تاکید کرد: برخی از افراد دستگیر شده این تیم به طور ناخواسته و از روی جهل و ناآگاهی از نوع فعالیت این گروه وارد تیم آنها شده بودند که پس از دستگیری متوجه اشتباه خود شدند.

در پایان ضمن قدردانی از مردم ولایت مدار سیستان و بلوچستان که همواره یار و یاریگر فرزندان خود در مرکز اطلاعات سپاه سلمان بوده اند به اطلاع می‌رساند شماره تلفن ۱۱۴ به طور شبانه‌روزی آماده دریافت گزارشات و اخبار شما مردم انقلابی و متعهد است.