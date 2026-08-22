سیاستگذاری اینوتکس و المپیک فناوری با تمرکز بر پیوند فناوری و سرمایه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، در این نشست محورهای اجرایی و سیاستگذاری رویدادهای اینوتکس و المپیک فناوری مورد بررسی قرار گرفت و بر تقویت مشارکت مجموعههای فناور و ایجاد پیوند مؤثرتر میان ظرفیتهای نوآوری، سرمایهگذاری و بازار تأکید شد.
نقشآفرینی خانههای فناوری در توسعه زیستبوم نوآوری
بر اساس مباحث مطرحشده در این نشست، مقرر شد نمایندگان خانههای فناوری نیز در فرآیند برگزاری و برنامهریزی رویدادها حضور داشته باشند تا ظرفیتهای فناورانه موجود در این مجموعهها بیش از پیش در مسیر شبکهسازی، توسعه کسبوکار و اتصال به بازار قرار گیرد.
معاون علمی رییسجمهور همچنین در این نشست به موضوع برگزاری سه فراخوان در حوزه هوش مصنوعی تاکید کرد و گفت: این فراخوانها در قالب یک نشست خبری معرفی و تشریح شوند. این اقدام با هدف ایجاد تمرکز بیشتر بر ظرفیتهای فناورانه حوزه هوش مصنوعی و تسهیل مشارکت شرکتها و تیمهای تخصصی دنبال خواهد شد.
گذار از رویکردهای جزیرهای به زنجیره منسجم تأمین مالی و بازار
در بخش دیگری از این نشست، بر ضرورت عبور از رویکردهای جزیرهای در حمایت از شرکتهای فناور و حرکت به سمت ایجاد یک زنجیره منسجم از توانمندسازی، تأمین مالی و توسعه بازار تأکید شد. در همین راستا، پیشنهاد برگزاری رویدادی تخصصی با محوریت تأمین مالی زنجیرهای و توانمندسازی مالی شرکتهای فناور مطرح شد.
این رویکرد با هدف آمادهسازی استارتاپها و شرکتهای نوپا برای جذب سرمایهگذاران بزرگ طراحی شده است و علاوه بر تقویت توانمندیهای فنی، اصلاح ساختار صورتهای مالی، ثبت و ارزشگذاری داراییهای نامشهود، شفافسازی ظرفیتهای اقتصادی و طراحی مدلهای افزایش سرمایه را دنبال میکند.
بر اساس این پیشنهاد، بانکها، صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای بزرگ میتوانند در قالب یک دبیرخانه مشترک، نقش فعالتری در شناسایی، ارزیابی و توانمندسازی شرکتهای فناور ایفا کنند. در این مدل، شرکتهای منتخب، بهویژه در پارک فناوری پردیس، با بهرهگیری از مشاوره و ابزارهای تخصصی مالی، برای ورود به مراحل بزرگتر تأمین مالی و توسعه کسبوکار آماده خواهند شد.
همچنین تشکیل کنسرسیومها و زنجیرههای فناوری بهعنوان یکی از سازوکارهای پیشنهادی برای تبدیل استارتاپها و شرکتهای نوپا به مجموعههایی باثباتتر و دارای ظرفیت رشد پایدار مطرح شد. در این چارچوب، هدف آن است که حمایت از شرکتها صرفاً به تأمین منابع مالی محدود نشود و شاخصهایی همچون میزان جذب سرمایه، افزایش ارزش داراییها، توسعه بازار و شکلگیری همکاریهای فناورانه بهعنوان معیارهای ارزیابی نتایج مورد توجه قرار گیرد.
تسهیل دانشبنیان شدن برای استارتاپهای فعال در اقلام راهبردی
حسین افشین همچنین در این نشست بر فراهمکردن سازوکاری برای تسریع فرآیند دانشبنیان شدن شرکتها و استارتاپهای حاضر در اینوتکس ۲۰۲۶ تاکید کرد و گفت: استارتاپهایی که در حوزه اقلام راهبردی کشور فعالیت کند، در اولویت دانشبنیان شدن قرار خواهند داشت و بهرهگیری از طرح نوشناس نیز در مسیر میتواند راهگشا باشد.
به گفته او، این تصمیم با هدف ایجاد انگیزه برای ورود شرکتهای نوپا به حوزههای اولویتدار، توسعه فناوریهای مورد نیاز کشور و تقویت تولید داخلی اتخاذ شده و زمینه بهرهمندی این شرکتها از ظرفیتها و حمایتهای زیستبوم دانشبنیان را فراهم میکند.
در بخش دیگری از نشست، ساز و کار تقدیر از برگزیدگان در رویداد المپیک فناوری ۲۰۲۶، پوشش رسانهای و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای تسهیل حضور شرکتکنندگان مورد بررسی قرار گرفت. گفتنی است در سومین دوره این رویداد، رقابتها در شش حوزه برنامهنویسی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، اینترنت اشیا، پهپاد و نبرد رباتها و در مجموع ۱۵ لیگ برگزار میشود.
بر این اساس، نشست شورای سیاستگذاری اینوتکس و المپیک فناوری، علاوه بر بررسی برنامههای اجرایی این دو رویداد بر تقویت سازوکارهای شبکهسازی، توسعه همکاری میان بازیگران زیستبوم نوآوری و ایجاد مسیرهای مؤثرتر برای تبدیل ظرفیتهای فناورانه به کسبوکارهای پایدار و سرمایهپذیر متمرکز بود.
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