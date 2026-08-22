به گزارش خبرنگار مهر محمود محمدزاده شبستری، ظهر شنبه در نشست خبری استاندار خراسان رضوی در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد، از تداوم فعالیت کادر پزشکی این دانشگاه در مناطق جنوبی کشور و اجرای پروژه‌های مهم درمانی و رفاهی در مشهد خبر داد و با اشاره به حضور تیم‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از نهم اسفندماه در مناطق مختلف و جزایر جنوبی کشور اظهار کرد: بیش از ۱۵۰ نفر از کادر پزشکی دانشگاه، از فوق‌تخصص و متخصص تا جراح و دیگر اعضای تیم درمان، همچنان به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده در این مأموریت‌ها حضور دارند و رفت‌وآمد آنان ادامه دارد.

مدیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد با گرامیداشت یاد شهید عشقی، پرستار رسمی بیمارستان هاشمی‌نژاد مشهد، افزود: این پرستار در جریان یکی از همین مأموریت‌ها به شهادت رسید.

وی همچنین با تبریک روز داروساز به داروسازان، از تلاش پزشکان، پرستاران، کارکنان و معاونت‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شرایط دشوار کنونی قدردانی کرد.

شبستری با اشاره به اجرای پروژه‌های خیرساز در حوزه سلامت گفت: اکنون در کنار پروژه‌ای بزرگ و ارزشمند با مشارکت خیرین، از جمله چوپان‌کار، استاد بهرامی و دیگر خیران حوزه سلامت قرار داریم که نمونه‌ای از مشارکت‌های بیرون از دانشگاه در توسعه خدمات درمانی محسوب می‌شود.

مدیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه شرایط مالی حوزه سلامت دشوار است، تصریح کرد: با وجود محدودیت‌های مالی، کارکنان حوزه سلامت با ایثار و ازخودگذشتگی در حال ارائه خدمات هستند و پروژه‌های توسعه‌ای نیز متوقف نشده‌اند.

وی پروژه پیوند مغز استخوان را یکی از طرح‌های مهم در آستانه بهره‌برداری دانست و گفت: با افتتاح این مرکز، بیماران مشهدی و خراسانی برای انجام پیوند مغز استخوان نیاز کمتری به سفر به تهران خواهند داشت؛ موضوعی که علاوه بر کاهش هزینه‌ها و دشواری‌های درمان، از سرگردانی بیماران و خانواده‌های آنان جلوگیری می‌کند.

محمدزاده شبستری ادامه داد: یکی از مهم‌ترین توفیقات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، همکاری ویژه با آستان قدس رضوی بوده است و در روزهای آینده پروژه خوابگاه ۴۰۰ نفره دختران و خوابگاه متأهلین با این همکاری افتتاح خواهد شد.

مدیر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد از آماده‌سازی پروژه سایبرنایف در بیمارستان امام رضا (ع) نیز خبر داد و افزود: این پروژه در روزهای آینده به بهره‌برداری می‌رسد؛ مرکزی که می‌تواند زمینه درمان بیماران سرطانی را در داخل کشور فراهم کند و نیاز برخی بیماران برای سفر به کشورهای خارجی را کاهش دهد.

وی از همکاری مسئولان استانی، استانداری، سازمان بازرسی، سازمان برنامه و بودجه، آستان قدس رضوی و خیرین در پیشبرد این پروژه‌ها قدردانی کرد و گفت: بیمارستان گلبهار نیز آماده افتتاح است و در روزهای آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

شبستری همچنین به پروژه اورژانس بیمارستان ۶۱۰ تختخوابی شرق مشهد اشاره کرد و افزود: این طرح نیز با حضور استاندار خراسان رضوی، خیرین و مسئولان استانی به‌زودی افتتاح خواهد شد.

مدیر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد با تأکید بر اینکه جنگ تحمیلی و شرایط ناشی از آن در بخش‌های مختلف، به‌ویژه حوزه مالی، آسیب‌هایی ایجاد کرده است، بیان کرد: با این وجود، پروژه‌های مورد نیاز مردم در طول جنگ ۱۲ روزه و شرایط پس از آن تعطیل نشد و با همراهی مسئولان، آستان قدس رضوی و خیرین به مراحل پایانی رسید.