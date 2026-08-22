به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا غلامزاده، روز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ در آیین گرامیداشت روز خبرنگار با بیان اینکه مرکز ارتباطات نقطه اتصال بین خبرنگاران و شهرداری تهران است، اظهار کرد: تا جایی که در توان است تلاش کردیم این ارتباطات هموار باشد.

وی افزود: رویکرد شهرداری تهران در پنج سال اخیر تحولی بوده است؛ معرفی این نوآوری ها و تغییرات شاید کار راحتی نباشد. در این دوره تلاش بر این بود که نوآوری در مدیریت به فضای رسانه نیز منتقل شود.

غلامزاده با اشاره به خشت گذاری ۱۰ مدرسه با همکاری شهرداری و دولت، یادآور شد: این اقدام به لحاظ تأمین منابع مالی و ساز و کار همکاری با مدل جدیدی انجام شد. در گذشته وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان نوسازی مدارس نسبت به ساخت مدرسه اقدام می کرد اما امروز بیش از همه شهردار تهران برای ساخت مجتمع های بزرگ که مدنظر رئیس جمهور بود، پیگیری های لازم را انجام داد.

وی به اظهارات رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش مبنی بر ساخت مجتمع های آموزشی در دیگر استان ها با الگوگیری از تهران، اشاره کرد و گفت: در ایام جنگ نیز شاهد بودیم که شهرداری بازسازی خانه های آسیب دیده را بر عهده گرفت و این الگوی دیگر کلانشهرها نیز بود.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با بیان اینکه مدیریت پایتخت مبنی بر انقلابی بودن و زنده و دوست داشتنی بودن پیش رفت، یادآور شد: با وجود جنگ در کشور، تهران چهره جنگ زده نداشت. درواقع مدیریت شهری اجازه نداد شهر چهره جنگ به خود بگیرد.

غلامزاده با تأکید بر اینکه تلاش ما معرفی چشم اندازها است، اظهار کرد: ممکن است این چشم انداز ضعف هایی را داشته باشد اما به هرشکل بر اساس آمار، کارنامه قابل قبولی به ثبت رسیده است که از جمله می توان به تحقق بودجه اشاره کرد. در گذشته این موضوع مطرح می شد که بیشتر درآمد از تراکم فروشی بود اما در این دوره میانگین تراکم نسبت به دو دوره قبل به مراتب کمتر بود.