به گزارش خبرنگار مهر، هادی امین ناجی ظهر شنبه در مراسم افتتاح ساختمان دانشگاه پیام نور در سمنان که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، با اشاره به رویکردهای جدید این دانشگاه در کشور اظهار داشت: کیفیتبخشی به آموزشها از رویکردهای اصلی دانشگاه پیام نور است.
وی با بیان اینکه تلاش میشود دروس و فرآیندهای آموزشی در دانشگاه پیام نور کیفیسازی شود، افزود: فراهم کردن فضا و امکانات مناسب آموزشی از جمله اقداماتی است که در این راستا انجام شده است.
رئیس دانشگاه پیام نور، مهارتآموزی را یکی دیگر از رویکردهای این دانشگاه در کشور دانست و گفت: در این زمینه آماده همکاری با دانشگاهها، مراکز علمی، صنعتی و سایر مجموعههای مرتبط هستیم.
امین ناجی با اشاره به هدفگذاری دانشگاه پیام نور برای حرکت به سمت دانشگاه هوشمند، اظهار داشت: در این زمینه از همه ظرفیتهای علمی موجود بهرهگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای آموزش مجازی و هوشمندسازی دانشگاه به صورت همزمان دنبال میشود، افزود: استفاده از فرصتهای هوشمندسازی و آموزش مجازی از برنامههای دانشگاه پیام نور است که میتواند دستاوردهای مناسبی به همراه داشته باشد.
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