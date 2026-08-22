به گزارش خبرنگار مهر، هادی امین ناجی ظهر شنبه در مراسم افتتاح ساختمان دانشگاه پیام نور در سمنان که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، با اشاره به رویکردهای جدید این دانشگاه در کشور اظهار داشت: کیفیت‌بخشی به آموزش‌ها از رویکردهای اصلی دانشگاه پیام نور است.

وی با بیان اینکه تلاش می‌شود دروس و فرآیندهای آموزشی در دانشگاه پیام نور کیفی‌سازی شود، افزود: فراهم کردن فضا و امکانات مناسب آموزشی از جمله اقداماتی است که در این راستا انجام شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور، مهارت‌آموزی را یکی دیگر از رویکردهای این دانشگاه در کشور دانست و گفت: در این زمینه آماده همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز علمی، صنعتی و سایر مجموعه‌های مرتبط هستیم.

امین ناجی با اشاره به هدف‌گذاری دانشگاه پیام نور برای حرکت به سمت دانشگاه هوشمند، اظهار داشت: در این زمینه از همه ظرفیت‌های علمی موجود بهره‌گیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های آموزش مجازی و هوشمندسازی دانشگاه به صورت همزمان دنبال می‌شود، افزود: استفاده از فرصت‌های هوشمندسازی و آموزش مجازی از برنامه‌های دانشگاه پیام نور است که می‌تواند دستاوردهای مناسبی به همراه داشته باشد.