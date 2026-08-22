به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «سیدمجید ابن‌الرضا» سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صبح امروز (شنبه) در دیدار با جمعی از وابستگان نظامی کشورهای خارجی مقیم تهران که به مناسبت روز صنعت دفاعی در تهران انجام شد، با بیان اینکه شهید «نصیرزاده» پنجمین وزیر دفاع شهید بعد از شهید «چمران»، شهید «نامجوی»، شهید «فکوری» و شهید «شمخانی» هستند، اظهار داشت: از کشورهایی که در طول مدت اخیر ضمن محکوم‌کردن تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی، با ارسال پیام تسلیت، مراتب تأثر و تسلیت خود را اعلام کردند، تشکر کنم.

سردار ابن‌الرضا در ادامه گفت: ۲۲ آگوست (۳۱ مرداد) در ایران «روز ملی صنعت دفاعی» نام‌گذاری شده است. نام‌گذاری و اختصاص یک روز به نام «صنعت دفاعی» در تقویم ملی ایران، تنها برگزاری یک مراسم نمادین نیست، بلکه تلاشی است برای قدردانی از ابتکارات و مجاهدت‌های دانشمندان و متخصصین صنعت دفاعی که با تکیه بر توان بومی و داخلی در راستای تولید قدرت ملی، ارتقاء سطح بازدارندگی و حمایت از نیروهای مسلح، اقدامات بی‌نظیری انجام داده‌اند.

سرپرست وزارت دفاع افزود: این روز همچنین یادآور عزم ملتی است که با وجود ده‌ها ماه تحریم و فشارهای خارجی، توان دفاعی بومی خود را بر پایه خوداتکایی و ظرفیت‌های دانشی و پیشرفت ملی بنا کرده است. صنعت دفاعی ایران حاصل ده‌ها سال تلاش، خودباوری و ایستادگی در برابر محدودیت‌ها و تحریم‌ها برای پشتیبانی از اصول دکترین دفاعی و تحقق اصل بازدارندگی دفاعی بنا شده و اساساً هدف اصلی آن حفظ صلح، ثبات و استقلال ملی و تلاش برای افزایش توان ملی برای تحمیل هزینه‌های پشیمان‌کننده به متجاوزین است.

الحاق سامانه‌های جدید آفندی و پدافندی در شرایط جنگی

وی عنوان کرد: امروز صنعت دفاعی در ایران با وجود مشکلات و تحریم‌ها توانسته است، دستان بلند نیروهای مسلح را قوی و با اقتدار کند و با وجود ادعای دشمن مبنی بر نابودی آن در خلال جنگ‌های اخیر، با تدبیر و دوراندیشی‌های لازم، خطوط تولید تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز نیروهای مسلح را فعال نگه داشته و فراتر از آن موفق شده است سامانه‌های جدید آفندی و پدافندی را در شرایط جنگی وارد میدان رزم کند و این روند همچنان با قدرت ادامه دارد.

سردار ابن‌الرضا اضافه کرد: در این راستا وظیفه خود می‌دانم که از همه متخصصان و کارکنان عرصه صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران تشکر و برای آن‌ها آرزوی موفقیت کنم؛ همچنین برای وزرای دفاع شهید و دانشمندان و کارکنان شهیدِ وزارت دفاع، علو درجات را از درگاه خداوند بزرگ خواستارم.

سرپرست وزارت دفاع سپس عنوان کرد: جهان امروز بیش از هر زمان دیگری با بی‌ثباتی، پیچیدگی، عدم قطعیت، تهدیدهای چندلایه، رقابت‌های ژئوپولیتیکی، تحولات فناورانه شتابان و چالش‌های نوظهور امنیتی مواجه شده است. در چنین جهانی، همکاری سازنده میان کشورها بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

وی افزود: ایران همواره در طول تاریخ به دلیل جایگاه و اهمیت راهبردی و وزن ژئوپولیتیک خود در منطقه و نظام بین‌الملل، همواره مورد توجه و طمع‌ورزی قدرت‌های جهانی قرار داشته و دو جنگ اخیر نیز این موضوع به اثبات رسیده است. ایران یک کشور تمدن‌ساز با اصالت و با عمق تاریخی، فرهنگی و اجتماعی به شمار می‌رود که مردم آن هیچ‌گاه در طول تاریخ کهن خود در برابر تجاوزات خارجی در دفاع از کیان، حیثیت و هویت خود کوتاه نیامده‌اند.

سردار ابن‌الرضا خطاب به وابستگان نظامی خارجی مقیم ایران گفت: به واسطه مسئولیت‌هایی که بر عهده دارید، قطعاً تحولات مربوط به تجاوزات و جنایات دشمن آمریکایی-صهیونیستی علیه ملت ایران را از نزدیک رصد کرده‌اید. جمهوری اسلامی ایران در طول یک سال، طی دو نوبت و در میانه مذاکرات، مورد تهاجم و تجاوز نظامی غیرقانونی و نامشروع آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

سرپرست وزارت دفاع ادامه داد: دشمن تصور می‌کرد که با ترور رهبری عالی سیاسی و نظامی و برخی فرماندهان و در نتیجه ایجاد ریزش فروپاشی، ساختار تصمیم‌گیری ایران را حداکثر ظرف دو هفته وادار به تسلیم کند؛ لیکن ملت ایران به پشتوانه ایمان، رهبری قاطع و هوشمند، انسجام و مقاومت ملی توانست با وجود نابرابری در تجهیزات، اعتبار و حیثیت دشمنان را به گونه‌ای غیرقابل جبران به چالش بکشاند.

وی یادآور شد: با آغاز جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، دشمن در کمال ناباوری و با مشاهده قدرت دفاعی عظیم نیروهای مسلح ایران، به تخلیه پایگاه‌های خود در منطقه اقدام کرد و ضمن ورود به فاز جدید و حمله به زیرساخت‌های اقتصادی، تلاش کرد تا جمهوری اسلامی ایران را وادار به مذاکره و تسلیم در برابر خواسته‌های خود کند. با وجود بی‌اعتمادی مطلق به آمریکا، اما به سبب احترام به درخواست بسیاری از کشورها و اعتقاد به ضرورت حل و فصل مسائل از طریق گفت‌وگو، حاضر به امضای سند یادداشت تفاهم با دشمنی شدیم که معتقد به حمله پیشگیرانه و استفاده از زور و فشار در مسائل بین‌المللی است.

سردار ابن‌الرضا بیان کرد: از همان ابتدا دولت ایالات متحده آمریکا تلاش کرد که با نقض مکرر آتش‌بس، خواسته‌های خود را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها برقراری محاصره دریایی و تلاش برای ایجاد ترتیبات جدید تردد در تنگه هرمز برخلاف بند پنجم تفاهم‌نامه بود. ایالات متحده آمریکا تصور می‌کند که با اعمال فشار به کشورها جهت تردد در مسیر مورد نظر خود و در واقع اختلال در مسیر تردد کشتیرانی و ادامه جنگ با روش‌های دیگر، می‌تواند اراده ملت ما را تضعیف کند.

ایران هرگز تسلیم فشار نمی‌شود

سرپرست وزارت دفاع با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه تسلیم فشار نخواهد شد و نتیجه این مقاومت تاکنون منجر به شکست بن‌بست راهبردی و سردرگمی برای دولت ترامپ شده است، گفت: امروز برخی محافل فکری و اندیشکده‌های بین‌المللی به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیادی در مورد این جنگ هستند. یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها، دلایل تاب‌آوری و مقاومت ملت و نیروهای مسلح ایران و نیز این سوال اساسی است که چرا سیاست‌ها و برنامه‌های نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی با وجود برخورداری از ماشین جنگی و حمایت‌های برخی متحدین منطقه‌ای و بین‌المللی، متحمل شکست راهبردی شده است؟

وی افزود: در پاسخ به این سوال، علاوه بر یادآوری محاسبه غلط دشمنان در خصوص تحولات داخلی قبل از جنگ و میزان تاب‌آوری اجتماعی سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، باید تأکید کنم که قدرت بازدارندگی و دفاعی ایران در این جنگ مبتنی بر مؤلفه‌های عملکردی بود که بسیاری از آن‌ها پیش از آن در محاسبات آمریکایی و صهیونیست‌ها، قرار نداشت. در واقع عملکرد نیروهای مسلح در این جنگ را باید نقطه عطفی در تاریخ جنگ‌های نوین قلمداد کرد.

سردار ابن‌الرضا تأکید کرد: اقدامات دفاعی ایران در این جنگ مبتنی بر به‌کارگیری الگوهای ترکیبی تهاجمی و استفاده از مدل‌های عملیاتی و تاکتیکی در سیستم فرماندهی در شرایط بحرانی و توزیع مسئولیت به واحدهای پایین‌تر در صورت قطع زنجیره فرماندهی، متکی بر توانمندی‌های تسلیحاتی بومی بود. در عین حال، تدابیر و هدایت هوشمندانه رهبری نظامی-سیاسی موجب شد که نیروهای مسلح ایران از مدت‌ها قبل برای این جنگ، سناریوها و طرح‌های آفندی و پدافندی قابل توجهی آماده کنند.

بازدارندگی واقعی در گرو بهره‌گیری از فناوری‌های داخلی است

سرپرست وزارت دفاع درباره رابطه صنایع دفاعی و دکترین نظامی ایران، گفت: در اصول دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران این اعتقاد راسخ وجود دارد که ارتقای قدرت بازدارندگی مبتنی بر تضمین دفاع مشروع و پرهیز از ورود به عرصه مسابقه تسلیحاتی برای نیروهای مسلح ایران دارای اولویت است و البته نکته حائز اهمیت اینکه بازدارندگی واقعی نه از طریق وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی، بلکه از طریق فناوری‌های داخلی و با ظرفیت صنعتی مقاوم و قابل انعطاف و همچنین اراده ملتی متعهد به دفاع از حاکمیت خود حاصل می‌شود.

وی اظهار داشت: ما بر این باوریم که بازدارندگی مؤثر نه از طریق تهاجم، بلکه از طریق ایجاد هزینه‌های غیرقابل تحمل برای متجاوز و تضمین پاسخ قاطع و عدم تکرار آن بنا شده است و ما این مفهوم را در این جنگ به کار گرفتیم.

سردار ابن‌الرضا در خصوص علل و عوامل شکل‌گیری بحران و جنگ در منطقه غرب آسیا، به ماهیت نژادپرستانه، تروریستی و خوی توسعه‌طلبی و تجاوزگری رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا و غرب از این رژیم به‌عنوان بازیگر نیابتی اشاره کرد و افزود: این رژیم در طول حیات منحوس خود همواره منشأ خشونت، ترور و فتنه بوده و با اعتقاد راسخ معتقدیم تا زمان وجود این رژیم، منطقه هیچ‌گاه به آرامش نخواهد رسید.

ورود جهان به مسیر تصاعد بحران‌ها و تهدیدات

سرپرست وزارت دفاع در ادامه ضمن اشاره به برخی درس‌آموخته‌های جنگ‌های تحمیلی اخیر علیه ایران، به بیان مواردی در مورد ویژگی روند کنونی و آتی جنگ و تنش در منطقه غرب آسیا و دیگر مناطق جهان پرداخت و تصریح کرد: جامعه جهانی به دلیل بازگشت انگیزه‌های قدرت‌های استعماری گذشته به جنگ‌های ژئوپلیتیک‌محور در مرحله حساسی از حیات خود به سر می‌برد. قطعاً چنین روندی با توسعه مسابقه تسلیحاتی، دنیای امروز را به مسیر تصاعد بحران‌ها و تهدیدات می‌کشانَد.

وی ادامه داد: بدون تردید، حمله آمریکا به ایران یکی از آشکارترین نشانه‌ها در تمایل ایالات متحده به گسترش این ادراک امنیتی جدید است. بر همین اساس، قدرت‌های غربی و ناتو به سرعت در حال شکل‌دادن به آرایش‌های جدید نظامی در جهان هستند که نتیجه آن ایجاد و توسعه کانون‌های جدید بحران و پایدارسازی ناامنی و آشوب در محیط‌های ژئوپولیتیکی است.

سردار ابن‌الرضا با بیان اینکه تجاوزات اخیر نشان داد که متأسفانه منطق زور و قدرت، حتی وجه نامشروع آن، به عنصر کلیدی در روابط بین‌الملل تبدیل شده است، گفت: به‌طور قطع نظم و ثبات منطقه‌ای نمی‌تواند بر پایه استفاده یک‌جانبه از زور و فشار بنا شود. ثبات و امنیت بر اساس مفاهمه همگرایی و احترام به حقوق و حاکمیت ملت‌ها، عدم مداخله در امور داخلی و پای‌بندی به اصول بنیادی حقوق بین‌الملل ایجاد شده است.

سرپرست وزارت دفاع افزود: جنایات جنگی، نسل‌کشی، قتل عام بیش از ۷۰ هزار نفر در غزه، افتخار به ربایش رئیس‌جمهور قانونی یک کشور به بهانه خودساخته، نام‌گذاری مناطق جهان، تهدید به تصرف مناطق مختلفی در جهان از جمله گرینلند، کوبا، کانادا و همچنین سرقت منابع مادی کشورهای دیگر، به یک رویه خلاف عرف و حقوق بین‌المللی مبدل شده که تبعاتی نظیر مشروعیت‌بخشی به تجاوزات، بی‌ثباتی در اخلاق و نظم جهانی را به دنبال دارد.

وی یادآور شد: دو جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران و زیر پا گذاشتن تمامیت قواعد و اصول اخلاقی، انسانی و حقوق بشردوستانه، حکایت از فروپاشی و ناکارآمدی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی دارد. این اتفاقات به وضوح بی‌خاصیتی و ناکارآمدی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشر را برجسته کرد. بی‌تردید چنین وضعیتی زنگ خطر جدی برای جامعه جهانی به شمار می‌رود.

سردار ابن‌الرضا با تأکید بر اینکه تکیه به صنایع دفاعی بومی یکی دیگر از بزرگ‌ترین درس‌آموخته‌های جنگ اخیر است، اظهار داشت: امروز بدون اتکا به صنعت دفاعی ملی نمی‌توان در مقابل تهدیدات ایستادگی کرد.

سرپرست وزارت دفاع تأکید کرد: دولت‌ها و ملت‌ها بایستی روند تشریک مساعی، همکاری سازنده منطقه‌ای و شکل‌دادن به روندهای امنیتی جمعی سازنده را با قدرت بیشتری در دستور کار خود قرار دهند. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که تحت شدیدترین رژیم تحریم‌ها و تهدیدات اعم از سخت، نیمه‌سخت و نرم، از دو جنگ اخیر سربلند و پیروزمندانه خارج شد، بر اصول و رویکردهای خود تأکید می‌کند.

لزوم تحقق منافع ملت ایران و رفع کامل تهدیدات

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران متکی بر ایمان به خدا و در سایه رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و با بهره‌گیری از انسجام ملی، هویت تاریخی و اقتدار نیروهای مسلح، در روند مقابله با هرگونه تهدید با قاطعیت تمام از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خود دفاع می‌کند و این مسیر پرافتخار و تاریخ‌ساز را تا زمان رفع کامل تهدیدات و تحقق منافع و حقوق ملت با قدرت ادامه خواهد داد.

سردار ابن‌الرضا یادآور شد: ملت ایران در طول تاریخ نشان داده است که در برابر تهدیدات متجاوزان به سرعت منسجم می‌شود و فارغ از هرگونه اختلاف دیدگاه، از هویت، تاریخ، تمدن، فرهنگ و ایدئولوژی و سرزمین خود دفاع خواهد کرد.

سرپرست وزارت دفاع بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران تشریک مساعی و همکاری سازنده برخی کشورهای همسایه و شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی خود را قدر شناخته و آن‌ها را فراموش نخواهد کرد و به‌منظور نشان‌دادن حسن نیت خود، از هرگونه هماهنگی و تعامل مثبت برای پایان‌دادن به جنگ و ایجاد صلح و ثبات در منطقه دریغ نخواهد ورزید.

وی گفت: اکنون وقت آن رسیده که ترتیبات جدید در منطقه خلیج فارس توسط کشورهای منطقه شکل بگیرد. جمهوری اسلامی ایران ضمن آمادگی برای همکاری نزدیک با کشورهای منطقه، تمایل خود را برای به اشتراک‌گذاشتن ایده‌ها و طرح‌های سازنده برای دستیابی به چارچوب مطمئن امنیت جمعی اعلام می‌دارد.

سردار ابن‌الرضا خاطرنشان کرد: امیدوارم در روند همکاری‌های آتی فی‌مابین، شاهد نیل به اهداف و منافع مشترکمان باشیم. به امید آرزوی صلح، رفاه، پیشرفت و توسعه برای همه کشورهای جهان.