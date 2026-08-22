نوسازی ۱۸۳ مدرسه در سمنان؛ توسعه آموزشی شتاب گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند پیش از ظهر شنبه در مراسم بهرهبرداری از طرحهای نهضت ملی مدرسهسازی استان سمنان که با حضور وزیر علوم برگزار شد، توسعه متوازن آموزشی را از اولویتهای دولت در استان دانست.
وی با بیان اینکه نوسازی مدارس یکی از اقدامات انجامشده برای تأمین زیرساختهای آموزشی در استان سمنان است، اظهار داشت: تا پایان شهریورماه ۲۳ مدرسه نوسازیشده به آموزش و پرورش استان تحویل داده خواهد شد.
استاندار سمنان با اشاره به وضعیت مدارس نیازمند نوسازی در استان افزود: در مجموع ۷۸ مدرسه در سراسر استان نیازمند بازسازی و نوسازی جدی هستند.
کولیوند ادامه داد: پیش از این و تا پایان شهریورماه سال گذشته، ۱۸ مدرسه نوسازیشده به آموزش و پرورش استان سمنان تحویل داده شده بود و اکنون نیز ۲۳ مدرسه دیگر در حال آمادهسازی برای تحویل است.
وی با تأکید بر اینکه این اقدامات در راستای تأمین نیازهای آموزشی استان سمنان انجام میشود، گفت: روند نوسازی و تجهیز مدارس استان طی سالهای اخیر و بهویژه در دولت چهاردهم شتاب گرفته است.
استاندار سمنان همچنین درباره برنامههای آتی در حوزه زیرساختهای آموزشی اظهار داشت: عملیات بازسازی، تجهیز و نوسازی ۱۸۳ مدرسه در استان انجام شده است.
کولیوند تأکید کرد: توسعه زیرساختهای آموزشی و نوسازی مدارس، از الزامات ارتقای کیفیت آموزش و فراهم کردن شرایط مناسب برای تحصیل دانشآموزان در سراسر استان سمنان است.
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