به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری بوشهر، عباس جمشیدی در جلسه شورای اداری و آیین تکریم و معارفه معاون جدید فرماندار عسلویه با تأکید بر لزوم بهبود خدمات‌رسانی به مردم بیان کرد: خدمت‌رسانی به مردم از مهم‌ترین وظایف مسئولان و متولیان امور است و باید همه در این مسیر گام بردارند.

وی افزود: عسلویه از شهرستان‌های مهم و تأثیرگذار در سطح استان بوشهر است و باید به بهترین و با کیفیت‌ترین شکل ممکن به مردم خدمات‌رسانی شود و در سال‌های اخیر در این حوزه اقدامات مهمی انجام گرفته است.

معاون سیاسی - امنیتی استاندار بوشهر با اشاره به بهبود وضعیت اشتغال در شهرستان عسلویه، تبیین کرد: با حضور نادری (فرماندار عسلویه)در شهرستان عسلویه شاهد افزایش روند استخدام نیروهای بومی در صنعت نفت هستیم.

وی یادآور شد: در دوره حضور عبدالله نادری به عنوان فرماندار عسلویه، و با همکاری سایر مسئولان و دست‌اندرکاران، تلاش‌های زیادی در حوزه بهبود فضای کسب کار و اشتغال نیرو های بومی شهرستان صورت گرفته است که بی‌شک حاصل همراهی و همدلی همه مدیران و مسئولان بوده و باید تلاش در این زمینه تداوم داشته باشد.