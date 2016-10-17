به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن سینمای جوانان، فیلمهای کوتاه «گورمردها» و «قارلی داملار» جوایز اصلی نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «مذهب امروز» ایتالیا را دریافت کردند.
فیلمهای کوتاه «گورمردها» به کارگردانی علی مردمی از تولیدات انجمن سینمای جوانان ارومیه و «قارلی داملار» به کارگردانی هایده مرادی از تولیدات انجمن سینمای جوانان اردبیل جوایز اصلی بخش کوتاه نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «مذهب امروز» ایتالیا را به خود اختصاص دادند.
در مراسم اختتامیه نوزدهمین دوره این جشنواره که دیشب ۲۵ مهرماه در تورنتوی ایتالیا برگزار شد، هیات داوران جشنواره جایزه «بهترین فیلم کوتاه» جشنواره و دیپلم افتخار داوران بخش «جامعه جهانی کلیساها» را به «گورمردها» اهدا کردند. همچنین داوران بخش بین مذاهب، جایزه خود را به «قارلی داملار» اهدا کردند.
جایزه ویژه هیات داوران برای «علمک»
همچنین حوزه هنری در خبری اعلام کرد جایزه ویژه هیات داوران جشنواره «مذاهب امروز» ایتالیا به فیلم کوتاه «علمک» محصول باشگاه فیلم سوره حوزه هنری رسید.
فیلم کوتاه «علمک» به کارگردانی حسین دارابی که در در بخش دین و جامعه جشنواره بین المللی فیلم «مذاهب امروز» روی پرده رفته بود توانست جایزه ویژه هیات داوران این جشنواره را از آن خود کند.
جشنواره «مذهب امروز» توسط موسسه سیاهوسفید برگزار میشود و هدف اصلی آن، ایجاد ارتباط بین اعتقادات و زندگی سنتی و بومی مردم سراسر دنیا است. این جشنواره فیلمهای بلند و کوتاه با زمینههای ارتباط بین ادیان، اعتقادات و ادیان، انسانشناسی و مردمنگاری ادیان، مهاجران، هویت و گفتگو را به نمایش میگذارد. تم امسال این جشنواره «ادیان و مسایل زنان» بود.
دوازدهمین دوره این جشنواره ۷ الی ۱۶ اکتبر برابر با ۱۶ تا ۲۵ مهر در شهر تورنتو کشور ایتالیا برگزار شد.
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