ثبات اقتصادی با مرگ پادشاه پر کشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، موسسه اقتصادی «کپیتال اکونومیکز» در لندن بیان کرده است: «پادشاه بهشدت محبوب و مورداحترام تایلندیها، چهرهای وحدتبخش و مهم برای عرصه سیاسی و اقتصادی تایلند بود.» در این تحلیل آورده شده است: «پادشاه به دولت نظامیای که فعلاً اداره کشور را در دست دارد، مشروعیت بخشیده بود. اگر او وجود نداشت تایلند تاکنون بارها در جنگ داخلی فرورفته بود. این در شرایطی است که پادشاه سالخورده و تازه درگذشته تایلند، برای هفت دهه بر این کشور حکومت کرده بود و این کشور را ازنظر اقتصادی باثبات روبهرو کرده بود.»
تایلند در شرایط فعلی از رشد اقتصادی کم و عدم سرمایهگذاری رنج میبرد. با احتمال ایجاد شدن مشکلات سیاسی، ممکن است بهشت ایجادشده برای صنعت گردشگری تایلند نیز با مشکل روبهرو شود. تحلیلگران بر این عقیدهاند که «عدم سرمایهگذاری، در حال تضعیف ظرفیت تولید آینده این کشور است و مشکلات سیاسی میتواند بر این مشکلات افزوده و آینده اقتصادی این کشور را با مشکل مواجه سازد.»
بر اساس گزارش شورای سفر و گردشگری جهان، گردشگری در تایلند در حدود ۱۰ درصد از اقتصاد این کشور را شامل میشود که باعث ایجاد کار برای ۵.۴ میلیون نفر شده است.
بااینحال در روز جمعه گذشته ارزش پوکت تایلند، پول ملی این کشور در مقابل دلار افزایش یافت و در حدود ۰.۳۸ درصد بیشتر مورد معامله قرار گرفت. شاخص سهام SET تایلند نیز به دلیل اعلام بد شدن حال پادشاه این کشور دچار کاهش ارزش شد و دوباره در روز جمعه با افزایش ۴.۵ درصدی روبهرو شد.
برخی دیگر از تحلیلگران بر این عقیدهاند که انتقال قدرت در تایلند بهسرعت و آسانی صورت گرفته و نمیتواند در اقتصاد این کشور تأثیری داشته باشد. این در شرایطی است که اعلام ولیعهد این کشور مبنی بر به تعویق انداختن مراسم تاجگذاری باعث ایجادتردیدهایی در شرایط و ادامه فعالیت این کشور شده است. بازار سهام و گردشگری تایلند تا زمانی که این تاجگذاری بهصورت رسمی صورت نگیرد، روی آرامش به خود نمیبیند و ممکن است ثبات اقتصادی این کشور بهشدت زیر سؤال رود.
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