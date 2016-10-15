مرگ پادشاه، تورهای گردشگری تایلند را لغو نکرده است

هومر برقانی نماینده نهاد گردشگری تایلند در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: نهاد گردشگری تایلند در اطلاعیه ای اعلام کرده که عزای عمومی مرگ پادشاه تاثیری در مراکز گردشگری و سفر گردشگران خارجی به این کشور نمی گذارد. با این وجود این نهاد توصیه‌هایی را در قالب بیانیه صادر کرده است.

وی ادامه داد: در این بیانیه آمده که بسیاری از مردم تایلند درحال حاضر سیاه‌پوش هستند ولی اجباری برای گردشگران وجود ندارد اما توصیه می‌شود در پوشیدن لباس رعایت احترام به شرایط موجود در نظر گرفته شود. گردشگران از بروز هرگونه رفتاری که مناسب حال و هوای سوگواری ملت تایلند است، خودداری کنند. همه مراکز گردشگری تایلند به غیر از کاخ پادشاهی و معبد وات پرا کاوو به علت برگزاری مراسم سوگواری باز هستند. دولت پادشاهی تایلند از همه مراکز تفریحی درخواست کرده در مورد بازگشایی این مراکز مراعات مراسم سوگواری مردم تایلند باشند و باز کردن این مراکز را به عهده تصمیم صاحبان این مراکز واگذار کرده است. همه بانک‌ها، مراکزحمل و نقل، مراکز فرهنگی، بیمارستانها برای ارایه خدمات فعال هستند و نهادهای دولتی جهت امنیت و رفاه گردشگران فعال هستند و آرامش را جهت سفر گردشگران مهیا می‌کنند. این نهاد همچنین شماره تلفنی را در اختیار گردشگران قرار داده تا در صورت نیاز به کمک یا اطلاع‌رسانی با آن شماره در تماس باشند.

برقانی با اعلام اینکه کاخ پادشاهی و معبد وات پرا کاوو تا اطلاع ثانوی تعطیل است بیان کرد: نه تورهای گردشگری این کشور تعطیل شده و نه خللی در آنها ایجاد شده است. تنها از گردشگران خواسته شده که کمی مراعات حال شهروندان را کنند. همچنین هیچ سایت گردشگری جز همان دو سایتی که اعلام شده بسته نیست. تورهای گردشگری از ایران نیز همچنان برگزار می شود و شهروندان ایرانی باید بدانند که عزای عمومی در این کشور متفاوت از کشورهای دیگر است. تنها سه روز جشن و سرو در این کشور برگزار نشد که امروز روز آخر این ایام است.

وی ادامه داد: عزای عمومی و مرگ پادشاه درحال حاضر تاثیری در نرخ تورهای گردشگری از ایران به تایلند نگذاشته است البته این اتفاق در زمان تعطیلات رخ داد با این وجود در حال ارزیابی شرایط هستیم.