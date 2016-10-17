حسین پارسایی در خصوص شخصیت و تأثیرگذاری زندهیاد سعید کشنفلاح به خبرنگار مهر گفت: دکتر سعید کشنفلاح از بانیان هنر انقلاب اسلامی از همان سالهای پس از پیروزی انقلاب بود که در تئاتر شهر و حوزه هنری نیز هوشیاری و حضور و پایمردی او به شکلگیری هنر انقلاب و تئاتر متعهد بسیار کمک کرد. وی همچنین در شکلگیری ساختار هنرهای نمایشی کشور، جشنوارهها و توسعه تئاتر در سطح کشور یکی از افراد شاخص و تأثیرگذار بود.
وی ادامه داد: دکتر کشنفلاح در عرصه آکادمیک تئاتر و دانشگاهها نیز حضوری مؤثر داشت. وی به عنوان آموزگار هنر به صبر و صبوری شهرت داشت و همه متعاقبا میگفتند که علیرغم بیماری و رنج فراوان برای ادای دین و علاقهای که به تئاتر داشت در سر کلاسهای آموزشی و جلسات اتاق فکر برای پیشبرد اهداف تئاتر حضور پیدا میکرد.
مدیرکل اسبق هنرهای نمایشی تصریح کرد: سعید کشنفلاح مرد بزرگی بود که هرگز تغییر رویه نداد، رنگ عضو نکرد و پای ارزشها و آرمانهای انقلاب و هنر متعهد ایستاد و از آنها دفاع کرد. او هرگز در مقابل ناسپاسی دیگران گوشهنشین نشد و نامهربانیها را که به خصوص در سالهای اخیر بیشتر شده بودند با مهربانی پاسخ میداد. تئاتر کشور و جامعه هنری ما، مردی بزرگ را از دست داد که همپای انقلاب قد کشید، رشد کرد، غصه خورد و افتخار آفرید.
پارسایی با بیان اینکه زندهیاد کشنفلاح هرگز غرور و تکبری برای بودن و همکاری نداشت، یادآور شد: در بالغ بر ۲ دهه چه به عنوان شاگرد که در خدمت ایشان بودم و چه در سمتی که داشتم و همیشه حامی من بود، هرگز جز صداقت، پاکدستی، قلبی مهربان، همراهی و صبوری از ایشان ندیدم.
وی شخصیت و تأثیرگذاری زندهیاد سعید کشنفلاح در هنر انقلاب اسلامی و تئاتر متعهد را به عنوان الگویی برای نسل جوان دانست و اظهار کرد: امیدوارم نسل جوان ما بیشتر ایشان را مطالعه و مرور کند. سالها میگذرد که مردی به بزرگی سعید کشنفلاح چشم به جهان بگشاید، رشد کند و بزرگ شود و بزرگی بیافریند.
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