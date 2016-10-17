به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک مقام روسی از مدت زمان حضور روسیه در بندر دریایی طرطوس سوریه پرده برداشت.

بر اساس این گزارش یک عضو پارلمان روسیه که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد که مدت زمان توافق مسکو و دمشق برای ایجاد پایگاه دریایی دائم روسیه در بندر طرطوس سوریه ۴۹ سال است.

این منبع روسی در ادامه تصریح کرد پارلمان روسیه(دوما) طی حداکثر یک ماه این توافق نامه را تصویب می کند.

یکی دیگر از سناتورهای روسیه نیز پیش از عنوان کرده بود که شروط ایجاد پایگاه دائمی در بندر طرطوس همان شروطی است که طبق آن پایگاه هوایی حمیمیم در سوریه ایجاد شد.

پیش از این نیز وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود که اسناد مربوط به ایحاد پایگاه دریایی دائم در بندر طرطوس را در آینده نزدیک به پارلمان ارائه می دهد.

گفتنی است پوتین رئیس جمهور روسیه نیز روز جمعه قانون ویژه برای تصویب توافق نامه گسترش نیروهای هوایی روسیه در اراضی سوریه را تایید کرده بود.