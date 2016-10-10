به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که مسکو قصد دارد در بندر طرطوس سوریه یک پایگاه دائمی دریایی احداث کند.

این خبر در حالی اعلام می شود که اتهام زنی کشورهای غربی به ویژه آمریکا به روسیه در قبال بحران سوریه ادامه دارد.

«نیکلای پانکوف» معاون وزیر دفاع روسیه همچنین به موضوع استقرار سامانه موشکی دفاعی اس ۳۰۰ روسیه در سوریه اشاره و اعلام کرد که هدف از این امر، تضمین حفاظت از پایگاه های نظامی روسیه در سوریه است.

به گفته معاون وزیر دفاع روسیه، اسناد لازم آماده و برای تایید نهایی میان ارگان ها ارسال شده اند.

پانکوف در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: امیدواریم که به زودی این اسناد تایید شوند.

این در حالی است که پایگاه تامین نیازهای ناوگان دریایی روسیه در بندر طرطوس از سال ۱۹۷۷ کار خود را آغاز کرده است و موافقتنامه آن در سال ۱۹۷۱ به امضا رسیده است. در حال حاضر طرطوس تنها نقطه اتکای ناوگان دریایی روسیه در مدیترانه محسوب می شود. این پایگاه به کار خود ادامه خواهد داد.