تبلیغ تربیتی تنها با حضور مستمر مبلغِ توانمند امکان پذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام یحیی کمال در گفت و گویی اظهار داشت: یکی از مهمترین فلسفه های قیام عاشورا در بیانات امام حسین(ع) در جریان عاشورا، مقابله با ظلم و ستم و تحریف ایجاد شده توسط حاکمیت بنی امیه در جامعه بود که مردم را در جهل و گمراهی نگه داشته و قادر نبودند دین حقیقی پیامبر اکرم(ص) را از دین تحریف تشخیص دهند و تفاوتی بین آن ها قائل نبودند.

مدیر کل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به یکی از اهداف قیام عاشورا گفت: مقابله با تحریف و جهل ایجاد شده و جایگزین شدن آموزه های باطل و ضد دینی به جای آموزه های دینی در جامعه یکی از مهم ترین اهداف عاشورا بود؛ امام حسین(ع) و یاران آن حضرت ،جان خود را فدا کردند تا مردم را از جهالت و گمراهی نجات دهند.

اهل بیت هدایتگران جامعه و حافظان دین هستند

وی افزود: در جامعه اسلامی آن روز، دستگاه اموی مسائل غیردینی و منکرها را در لباس معروف و آموزه های دینی به مردم معرفی ارائه می کردند و در این رهگذر اسلام را از مسیر اصلی خود منحرف کردند ولی ائمه اطهار(ع) به عنوان هدایتگران جامعه و حافظان دین از آسیب ها و تحریف ها در مقابل دستگاه ظلم و ستم وتحریف خلافت اموی وعباسی ایستادند و براساس اقتظائات هر دوره به مبارزه پرداخته ومردم را هدایت می کردند.

حجت الاسلام کمال آشکار شدن شاخصه های اسلام حقیقی و از اسلام تحریف شده را از ثمرات قیام عاشورا دانست و تصریح کرد: امام حسین(ع) با مشاهده فراموش شدن دین اسلام در آن عصر و منحرف کردن مردم از سوی بنی امیه، فرمودند برای اصلاح دین جدم قیام کردم و آن چیزی که امام(ع) را نگران کرده بود، تحریف اسلام و به فراموشی سپرده شدن مکتب اسلام بود که با این قیام مردم توانستند اسلام نبوی را از اسلام تحریف شده اموی باز شناسند.

وی با اشاره به رسالت دفتر تبلیغات اسلامی اظهار داشت: حرکت امام حسین(ع) در طول تاریخ تداوم داشته است و دفتر تبلیغات اسلامی با توجه به رسالت خود که ترویج و تعمیق باورهای دینی در مردم و مقابله با تحریف هایی است که ممکن است در دین مردم ایجاد شود، اقدام به جذب، توانمندسازی و اعزام مبلغ کرده تا اعتقادات مردم را تعمیق و گسترش داده و آن را از آسیب ها حفظ نماید.

آمار مبلغان اعزامی ماه محرم به سراسر کشور

مدیر کل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ضمن بیان آمار مبلغان اعزامی به سراسر کشور از سوی دفتر تبلیغات اسلامی پرداخت و گفت: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در ماه محرم امسال با توجه به درخواست سازمان ها و نهادهای مختلف سراسر کشور اقدام به اعزام ۸ هزار مبلغ کرده و همچنین ۲ هزار مبلغ از سوی شعب و نمایندگی های دفتر تبلیغات اسلامی در خراسان رضوی، خوزستان، تهران، اصفهان و ایرانشهر اعزام شدند.

وی درباره قالب های تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی در محرم سال جاری تصریح کرد: ۱۰ هزار مبلغ اعزامی در محرم امسال در ۴ قالب تبلیغی، یعنی گروه های تبلیغی، مبلغان عمومی، مبلغان نخبه و همچنین مبلغات(خواهران) صورت گرفته است که در دورترین نقاط کشور حضور پیدا کرده و اقدام به تبیین آموزه های دینی در راستای سبک زندگی و رفتار مردم و مقابله با هر آنچه که سبب تحریف دینی می شود، خواهند کرد تا اصل عزاداری اصیل حفظ شود.

عامل اصلی وجود بحران در کشورها نبود اصل ولایت فقیه است

حجت الاسلام والمسلمین کمال با بیان محور مباحث قابل مطرح از سوی مبلغان اعزامی دفتر تبلیغات اسلامی در محرم سال جاری اظهار داشت: مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی در ماه محرم امسال به تبیین مبانی ولایت فقیه و نظام اسلامی خواهند نمود، چرا که اصل ولایت فقیه، اصل نظام است که کشور را از آسیب ها حفظ کرده و یکی از علت های وجود بحران ها در کشورها، نبود اصل ولایت فقیه است.

وی با اشاره به مباحث تبلیغی مبلغان در محرم امسال گفت: دعوت به پرهیز از تفرقه و اختلاف بین مردم، وحدت بین مذاهب، دشمن شناسی و دشمن ستیزی و تبیین شعار سال(اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل) و بیان راهکارهای عملیاتی کردن این شعار از دیگر مباحثی است که مبلغان در این ماه درباره آنها بصیرت افزایی خواهند کرد.

مدیر کل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود: تبیین شعار سال به منظور نهادینه سازی آن در قالب بیان اهمیت کار و تلاش، کسب روزی حلال و نیز توجه به خرید کالاهای داخلی است و توجه به ساده زیستی و قناعت و پرهیز از اشرافی گری از اصول شعار سال به شمار می رود و اشرافی گری و تجمل گرایی همواره مغایر با تعالیم اسلامی است.

وی افزود: آسیب های اجتماعی که در جامعه وجود دارد از جمله علل تأخیر در ازدواج، افزایش اختلاف در زندگی، رشد آمار طلاق و خشونت و بداخلاقی ها در جامعه به جهت تغییر سبک زندگی و دوری از آموزه های دینی است که تبیین آن از دیگر وظایف مبلغان می باشد.

افزایش آمار صددرصدی اعزام مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین کمال با بیان این که افزایش اعزام مبلغ از نکات مهم اعزام در محرم سال جاری است، تصریح کرد: در هر سال افزایش اعزام داریم که با مشاهده آمار، مشخص می شود که طی دو سه سال اخیر اعزام های دفتر تبلیغات اسلامی افزایش بالایی داشته است که این رشد هم در عرصه گروه های تبلیغی و هم در اعزام های انفرادی نمود پیدا کرده است؛ البته ظرفیت کشور ما بیش از این آمار است و باید اعزام ها افزایش پیدا کند، اما با توجه به امکانات و محدودیت های موجود، این میزان مبلغ بر اساس درخواست هایی است که نهادهای مختلف تبلیغی از ما داشته اند.

امکان انجام تبلیغ تربیتی تنها با حضور مستمر مبلغ توانمند و با تجربه در منطقه تبلیغی

وی به اهمیت حضور مبلغان در مناطق تبلیغی سراسر کشور پرداخت و اظهار داشت: امیدواریم با حمایت هایی که از عرصه تبلیغ سنتی صورت می گیرد، بتوانیم مبلغان توانمند بیشتری را به سراسر کشور اعزام کنیم، چرا که حضور روحانیان در منطقه و ارتباط با مخاطبین بسیاری از آسیب ها را از جامعه مرتفع می کند و لازمه اتفاق افتادن تبلیغ تربیتی فقط با حضور روحانی در منطقه صورت می گیرد؛ هرگز نمی توانیم از طریق تبلیغ در فضای مجازی و رسانه ای مردم را تربیت کنیم و شاید از این طریق تنها بتوان پاسخ شبهات را داد، اما تبلیغ تربیتی تنها با حضور مستمر مبلغ توانمند و با تجربه در منطقه تبلیغی صورت می گیرد.

مدیر کل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به هدف دفتر تبلیغات اسلامی از اعزام مبلغان اشاره کرد و گفت: هدف اعزام مبلغ دفتر تبلیغات اسلامی به سراسر کشور صرفا تبلیغ نیست، بلکه هدف عمده تربیت جامعه اسلامی است؛ تربیت جامعه اسلامی با حضور مستمر مبلغ توانمند در مناطق اتفاق می افتد و این یکی از مهم ترین مأموریت های ما است که امیدواریم هر سال تعداد اعزام مبلغ دفتر تبلیغات اسلامی افزایش بیشتری نسبت به گذشته داشته باشد تا از این طریق بتوانیم جامعه را به سمت اصلاح سبک زندگی پیش ببریم و آن تربیت دینی که مد نظر اسلام، پیامبر اکرم(ص)، اهل بیت(ع)، قیام عاشورا و رسالت دفتر تبلیغات اسلامی است، به شکل بسیار مطلوبی اتفاق بیفتد.

آماری از مبلغان اعزامی جدید الورود و گروه های تبلیغی

وی ضمن بیان آماری درباره مبلغان اعزامی جدید الورود تصریح کرد: امسال بیش از ۳ هزار نفر از مبلغینی که انتقالی از معاونت تبلیغ حوزه بودند، در مناسبت های مختلف اعزام شده اند؛ البته این موضوع از طریق تعامل و همکاری که با معاونت تبلیغ حوزه علمیه برقرار شده است و بر اساس مصوبات فیمابین مبلغانی که در معاونت تبلیغ تشکیل پرونده می دهند یا مبلغانی که در طرح هجرت پرونده داشته اند، پرونده شان به دفتر تبلیغات اسلامی منتقل و جزو پرونده های دفتر تبلیغات اسلامی قرار گرفته و می گیرد که در ماه مبارک رمضان سال جاری بیش از ۲ هزار نفر از این مبلغان و در محرم امسال نیز همین تعداد مبلغ را اعزام کرده ایم.

حجت الاسلام والمسلمین کمال درباره اعزام گروه های تبلیغی در ماه محرم امسال گفت: در محرم سال جاری ۱۲۰ گروه تبلیغی را به سراسر کشور اعزام کردیم که در استان های مختلف حضور دارند و شاخصه مهم مبلغان گروه های تبلیغی عبارت است از بومی بودن، حضور مستمر در یک منطقه، هدفمند و براساس نیازهای منطقه تبلیغ کردن و در حوزه های مختلف مانند مدارس آموزش و پرورش، پارک ها، کمپ های ترک اعتیاد، بیمارستان ها و پایانه های مسافربری حضور پیدا می کنند.