استانهای فارس، تهران و هرمزگان معین خرمشهر در اربعین حسینی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود موسوی ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد اربعین که با حضور امام جمعه خرمشهر و سایر فرمانداران و ائمه جمعه شهرستان های معین این شهر در سالن شهید دورقی فرمانداری خرمشهر برگزار شد، بر مردمی بودن حرکت اربعین تاکید کرد و افزود: حرکت اربعین یک حرکت مردمی است و این کلمه مردمی باید تکرار شود زیرا خیلی های هستند که قصد کمرنگ کردن خدمات مردم را دارند و طی یک حرکت حساب شده به دنبال این هستند که این حرکت ارزشمند مردم را به یک اقدام دولتی نسبت دهند.

وی در ادامه، ورود استان های فارس، تهران، هرمزگان به عنوان استان های معین خرمشهر در اربعین را یادآرو شد و بر لزوم استفاده از ظرفیت های این استان های برخوردار تاکید کرد.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات خوزستان تصریح کرد: باید در زمینه تهیه اقلام و امکانات عمده همچون چادرهای گروهی، خوابگاه، نمازخانه که در تامین آنها به کمک احتیاج هست از ظرفیت استان های معین استفاده شود.

حجت الاسلام موسوی ادامه داد: شهرستان های معین نیز باید تمام نیازمندی های مواکب خود را تامین کنند و این نکته را به خاطر داشته باشند که کمک های مردمی جمع آوری شده در هر شهرستان مختص مواکب آن شهرستان است.

وی از ائمه جمعه و فرمانداران خواست تا از طریق مساجد یا سایر راه های ارتباطی، مردم و خیرین را به شرکت در امر خیر خدمت به زوار دعوت کنند و در ادامه متذکر شد: مواکب منتظر اختصاص سهمیه نباشند .

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات خوزستان بیان کرد: با نهادهایی مختلفی در خصوص مشارکت صحبت شده تفاهنامه های خوبی نیز منعقد شده و اگر چیزی به دستمان برسد آن را در اختیار قرار می دهیم چرا که اعتقادی به انبار داری نداریم اما با این حال مواکب نباید به امید هدایا باشند.

حجت لاسلام موسوی از مشاهده برخی موارد اسراف در سال های گذشته در زمینه های مختلف اشاره کرد و از اتخاذ تدابیری پیشگیرانه برای تکرار نشدن این موارد خبر داد.

وی عنوان کرد: امسال به دلایل مختلف از جمله جلوگیری از اسراف، آردی که به مواکب داده می شود از نوع آرد یارانه ای خواهد بود و همچنین کپسول گاز اهدایی به موکب ها داده نمی شود بلکه شرکت گاز در محل مستقر شده تا وظیفه پر کردن کپسول های گاز را عهده دار شود.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات خوزستان همچنین از رایزنی با میدان تره بار و گوشت برای عرضه مناسب اقلام غذایی و همچنین تفاهم با شرکت شیر پگاه برای استقرار در مرز و عرضه محصولات لبنی همچون شیر و ماست به قیمت کارخانه و در مرز به مواکب خدمات رسان خبر داد.

حجت الاسلام موسوی در پایان، استفاده از ظرفیت ستاد بازسازی عتبات عالیات در زمینه های مختلف همچون پیگیری و هماهنگی امور اربعین را خواستار شد.