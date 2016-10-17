به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان یزد، پنجمین همایش منطقهای شاعران اهل بیت علیهم السلام با حضور ۸۰ شاعر آئینی از پنج استان کشور ۲۸ تا ۳۰ مهر در یزد برگزار میشود.
در این همایش سه روزه شاعرانی از استانهای کرمان، قم، اصفهان، سیستان و بلوچستان و یزد در مدح و منقبت ائمه اطهار علیهم السلام شعرسرایی میکنند.
در این همایش کارگاههای تخصصی و آموزشی شعرآیینی با موضوعات مختلف از جمله کارگاه نقد شعر٬ بایدها و نبایدهای شعر آئینی٬ نوآوری در شعر٬ حماسه در مرثیه و ... برگزار خواهد شد.
مباحث تخصصی کارگاههای آموزشی توسط استادان و کارشناسان مطرح شعر کشور همچون حجت الاسلام زکریا اخلاقی، سعید بیابانکی، سیدمهدی حسینی و مهدی امین فروغی ارائه میشود.
شاعران شرکت کننده در این همایش علاوه بر استفاده از مباحث تخصصی شعر آئینی از برنامههای فرهنگی و تفریحی نیز بهره خواهند برد.
این همایش با هدف ارتقای شعر آیینی و ایجاد همدلی و همافزایی میان شاعران آئینی برگزار میشود.
این همایش به همت مجمع شاعران اهلبیت (ع) و با همکاری حوزه هنری استان یزد از چهارشنبه ۲۸ مهر تا جمعه ۳۰ مهرماه در هتل سنتی والی یزد برگزار میشود.
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