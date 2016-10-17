دومین اجلاس روسای دانشگاههای برتر ایران و روسیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا خضری عصر امروز در نشست خبری گفت: دومین اجلاس روسای دانشگاههای برتر ایران و روسیه با حضور وزیر علوم روز پنجشنبه ۲۹ مهرماه در باغ نگارستان دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

وی افزود: اولین اجلاس مشترک میان دانشگاههای برتر ایران و کشور روسیه سال گذشته در مسکو برگزار شد که این اجلاس منجر به انعقاد ۱۵ تفاهم نامه در حوزه های مختلف علمی و آموزشی شد.

دبیر اجلاس روسای دانشگاههای برتر کشور خاطرنشان کرد: دومین اجلاس روسای دانشگاههای برتر ایران و روسیه با محوریت سه نشست تخصصی در حوزه های همکاری های علمی و آموزشی دانشگاهها و ارتقا رقابت پذیری آنها، تجارب مدیریت دانشگاهها و مشکلات تربیت نیرو برای اقتصاد نوآورانه و نقش پارک های علم و فناوری در توسعه دانشگاهها برگزار خواهد شد.

خضری اضافه کرد: اختتامیه این اجلاس با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برگزار می شود که تفاهم نامه های همکاری میان دانشگاههای دو کشور نیز در این مراسم به صورت رسمی امضا خواهد شد.

وی ادامه داد: در اولین اجلاس روسای دانشگاههای برتر ایران و روسیه بیشتر موضوعات کلی و مباحث مربوط به آشنایی دانشگاههای دو کشور مطرح شد که امیدواریم دومین اجلاس بتواند زمینه اجرایی سازی تفاهم نامه های منعقد شده را فراهم کند.

دبیر اجلاس روسای دانشگاههای برتر کشور گفت: طبق تفاهم نامه هایی که در اجلاس اول با دانشگاههای کشور روسیه منعقد شد اکنون دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی، تبریز و خواجه نصیر مراودات علمی و آموزشی مفیدی در حوزه آموزش زبان فارسی و روسی و فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی با یکدیگر دارند.

خضری اضافه کرد: به طور مثال طبق تفاهم نامه های صورت گرفته دانشگاه تهران قرار است اساتید و دانشجویان را برای آموزش زبان روسی به دانشگاههای کشور روسیه اعزام کند و همچنین دانشگاههای کشور روسیه نیز دانشجویان و اساتید خود را برای فراگیری زبان فارسی به این دانشگاه اعزام کند.

وی به برگزاری اجلاس روسای ۱۳ دانشگاه برتر و بزرگ کشور اشاره کرد و گفت: این اجلاسیه هر دو ماه یک بار در یکی از دانشگاههای بزرگ کشور برگزار می شود که موضوعاتی مانند حل مشکلات کلان کشور، نقش آفرینی بیشتر دانشگاهها بر اساس نقشه جامع علمی و توجه به ماموریت دانشگاهها در حوزه پساتحریم در این اجلاس مطرح می شود.

دبیر اجلاس روسای دانشگاههای برتر کشور عنوان کرد: نتایج و تصمیم گیری های اجلاس روسای دانشگاههای برتر کشور تنها جنبه مشورتی دارد و الزام آور نخواهد بود.

خضری تاکید کرد: مسائل و جمع بندی های مطرح شده در اجلاس دانشگاههای برتر کشور بر اساس قوانین بالادستی کشور و آئین نامه ها و چارچوب های قانونی وزارت علوم صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: اجلاس روسای دانشگاههای برتر کشور به صورت مستمر برگزار می شود. برنامه داریم بعد از این تجربه نسبت به ثبت رسمی اتحادیه یا انجمن دانشگاهی اقدام کنیم.

خضری تاکید کرد: در کشورهای دنیا اتحادیه های دانشگاهی مختلفی وجود دارد که پس از تجربه موفق جلسات دانشگاههای برتر ایران در کشور روسیه، دیگر کشورها نیز در حال مکاتبه برای برگزاری اجلاس های مشترک با دانشگاههای برتر ایران هستند.