سفر هیأت سعودی به قاهره برای حل اختلافات عربستان و مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، یک هیأت بلندپایه سعودی برای رایزنی در خصوص تنش های ایجاد شده در روابط عربستان و مصر به قاهره سفر کرد.

بر اساس این گزارش هیأت عالی رتبه سعودی به ریاست «سعود بن عبدالله القطحانی» مشاور دیوان پادشاهی سعودی به قاهره مسافرت کرد تا در خصوص اختلافات ایجاد شده میان عربستان و مصر با مقامات مصری رایزنی کند.

در دیدار هیأت سعودی با مقامات عالی رتبه مصری در خصوص مسائلی همچون سوریه، لیبی، یمن و تروریسم بحث و تبادل نظر خواهد شد.

گفتنی است مصر اخیرا در شورای امنیت با طرح فرانسه در خصوص سوریه مخالفت کرد.