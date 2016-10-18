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۲۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۳

دیمیتری پسکوف:

ارزیابی منفی مسکو از مواضع واشنگتن و لندن درباره تحریم روسیه

ارزیابی منفی مسکو از مواضع واشنگتن و لندن درباره تحریم روسیه

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در اظهاراتی، ارزیابی مسکو از مواضع آمریکا و انگلیس درباره تحریم روسیه را منفی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در اظهاراتی از ارزیابی منفی این کشور  از مواضع اتخاذ شده توسط واشنگتن و لندن درباره اعمال تحریم ها علیه مسکو خبر داد.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز در سخنانی در این باره گفت: کرملین اگرچه تا کنون درباره واکنش به مواضع اعلام شده توسط آمریکا و انگلیس پیرامون اعمال تحریم ها علیه روسیه به دلیل مبارزه این کشور با تروریست ها در سوریه به اتخاذ تدابیری نپرداخته است، اما سخنان به کار رفته توسط مقامات لندن و واشنگتن را منفی ارزیابی می کند.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در پاسخ به سئوالی درباره واکنش مسکو در برابر این کشورها ادامه داد: سخن گفتن در باره اقدامات متقابل روسیه هنوز زود است.

کد مطلب 3799325

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