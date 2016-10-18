ارزیابی منفی مسکو از مواضع واشنگتن و لندن درباره تحریم روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در اظهاراتی از ارزیابی منفی این کشور از مواضع اتخاذ شده توسط واشنگتن و لندن درباره اعمال تحریم ها علیه مسکو خبر داد.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز در سخنانی در این باره گفت: کرملین اگرچه تا کنون درباره واکنش به مواضع اعلام شده توسط آمریکا و انگلیس پیرامون اعمال تحریم ها علیه روسیه به دلیل مبارزه این کشور با تروریست ها در سوریه به اتخاذ تدابیری نپرداخته است، اما سخنان به کار رفته توسط مقامات لندن و واشنگتن را منفی ارزیابی می کند.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در پاسخ به سئوالی درباره واکنش مسکو در برابر این کشورها ادامه داد: سخن گفتن در باره اقدامات متقابل روسیه هنوز زود است.