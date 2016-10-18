عربستان یک شاهزاده سعودی را اعدام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، عربستان اعلام کرد روز سه شنبه یک شاهزاده سعودی را که ماه دسامبر ۲۰۱۲ یک نفر را به قتل رسانده بود، اعدام کرده است. این در حالی است که اعدام یک شاهزاده منتسب به آل سعود اقدامی نادر بشمار می رود.

بنا بر بیانیه وزارت کشور عربستان، این شاهزاده «ترکی بن سعود» نام دارد و به اتهام ارتکاب یک فقره قتل عمد اعدام شده است. در همین حال وزارت کشور عربستان در بیانیه خود برای این فرد از لقب «شاهزاده» استفاده نکرده است.

بر اساس این بیانیه، گفته شده است که وی در پی نزاعی دسته جمعی یک شهروند سعودی را در پی تیراندازی به قتل رسانده بود و با حکم دادگاه روز سه شنبه در ریاض اعدام شد.

هنوز روشن نیست که این شاهزاده سعودی جزو ناراضیان رژیم سعودی و یا شاهزادگانی که منتقد ملک سلمان هستند، قرار داشته باشد.

در حال حاضر تعداد زیادی از شاهزادگان خاندان سعودی جزو ناراضیان و عناصر نامطلوب از سوی پادشاه بشمار می روند و تعداد زیادی از آنها درحبس خانگی به سر می برند، چرا که پس از مرگ عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه سابق عربستان، سلمان تعداد زیادی از نزدیکان وی را از عرصه قدرت کنار زد.

