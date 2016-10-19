۵۶۰ هزار خانوار مازنی در سرشماری ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نوربخش صبح چهارشنبه در حاشیه نواخته شدن زنگ سرشماری عمومی نفوس و مسکن در استان در گفتگو با خبرنگاران افزود: تا صبح دیروز ۵۶۰ هزار نفر از خانوارهای مازندرانی از طریق اینترنتی ثبت‌نام کردند و با توجه به اینکه تا ساعت ۲۴ جمعه ۳۰ مهرماه سرشماری اینترنتی تمدیدشده است انتظار داریم آمار ما به ۵۵ درصد برسد.

وی افزود: از امروز تا ۲۸ آبان ماه سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ همزمان با سراسر کشور در مازندران به‌صورت حضوری و با هزار و ۶۴ مأمور آمارگیر آغازشده است و انتظار داریم سرشماری حضوری نفوس و مسکن با کمتربن مشکل و کمترین خطا انجام شود.

نوربخش بابیان اینکه ماموران سرشماری با حضور به درب منازل خانوارها ضمن دریافت کد آمار اینترنتی آنان، سایر اقلام اطلاعاتی را تبلتی ثبت می‌کنند، افزود: آن دسته از افراد که سرشماری اینترنتی را تا آخرین‌مهلت تمدید انجام ندادند، ماموران ما این اطلاعات را حضوری دریافت و ثبت می‌کنند.

وی در ادامه خواستار مشارکت و همکاری کلیه هم استانی‌های عزیز مازندرانی در سرشماری حضوری شد و افزود: از مردم عزیز می‌خواهیم باکمال دقت و حوصله اطلاعات را در اختیار ماموران سرشماری قرار دهند.

به گزارش مهر؛ دهمین دوره سرشماری حضوری نفوس و مسکن از امروز ۲۸ مهرماه همزمان با سراسر کشور با نواختن زنگ سرشماری در دبیرستان دخترانه شاهد ناحیه یک ساری آغاز شد و تا ۲۸ آبان ماه ادامه دارد.