زنگ آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در شهرستان دیلم به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دیلم صبح شنبه در آیین نواختن زنگ آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ که در مدرسه دخترانه متوسطه اول سعادت شهرستان دیلم برگزار شد از آغاز روند سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن از سال ۱۳۳۵ تاکنون به‌طور معمول هر ۱۰ سال یک‌بار انجام شده و اطلاعات حاصل از آن نقش مهمی در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور دارد.

وی با اشاره به تغییر شیوه اجرای سرشماری در سال جاری افزود: سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ با رویکرد ثبتی‌مبنا اجرا می‌شود که این روش با دوره‌های پیشین تفاوت دارد و می‌تواند زمینه جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‌ریزی‌های آینده را فراهم کند.

فرماندار شهرستان دیلم با تأکید بر اهمیت اطلاعات جمعیتی در تعیین مسیر توسعه کشور بیان کرد: آمار و اطلاعات دقیق، پایه تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف است و نتایج حاصل از سرشماری می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های بعدی و شناخت بهتر وضعیت جمعیت و خانوارها مورد استفاده قرار گیرد.

کاظمی با اشاره به نقش دانش‌آموزان در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی ادامه داد: دانش‌آموزان می‌توانند با انتقال اطلاعات صحیح به خانواده‌ها و جامعه، در تبیین اهداف سرشماری و افزایش مشارکت مردم نقش مؤثری ایفا کنند.



وی با تأکید بر ضرورت همکاری مردم در اجرای این طرح گفت: آگاهی‌بخشی درباره شیوه اجرای سرشماری و نحوه شناسایی مأموران، از جمله موارد مهمی است که می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و اجرای مطلوب این برنامه کمک کند.

فرماندار شهرستان دیلم با اشاره به هویت مشخص مأموران سرشماری خاطرنشان کرد: مأموران با لباس و فرم مشخص و کارت شناسایی معتبر به خانوارها مراجعه می‌کنند و شهروندان می‌توانند با توجه به این مشخصات، از هویت مأموران اطمینان حاصل کنند.

کاظمی درباره زمان‌بندی اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ اظهار کرد: فرایند اجرای این طرح از ۲۵ مهرماه به‌صورت اینترنتی آغاز شده و مرحله حضوری و فیزیکی آن نیز از دوم تا ۳۰ آبان‌ماه انجام می‌شود.

وی با دعوت از شهروندان برای همکاری در اجرای دقیق این طرح افزود: مشارکت آگاهانه مردم و اطلاع‌رسانی صحیح در سطح جامعه، زمینه‌ساز جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تر و فراهم شدن بستر مناسب برای برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان خواهد بود.

آیین نواختن زنگ آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در شهرستان دیلم با هدف آگاهی‌بخشی و جلب مشارکت عمومی، در مدرسه دخترانه متوسطه اول سعادت برگزار شد.