به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، مستند «فرهت» به کارگردانی امیر اطهر سهیلی آماده نمایش شد. این مستند که پرتره دکتر احمد شاه فرهت پزشک افغانستانی متخصص اطفال در مشهد است، در خانه مستند انقلاب اسلامی تهیه شده و محصول سازمان اوج است. مستند «فرهت» متقاضی حضور در شانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» شده است.

عوامل این مستند عبارتند از نویسنده و کارگردان: امیر اطهر سهیلی، تهیه‌کننده: مصطفی شوقی، تصویربردار: احسان غفوریان، دستیار تصویر: مهرداد مهدوی، صدابردار: مرتضی غیور، دستیار کارگردان: زهرا موسوی، مدیر تولید: امیرحسین خادم، مدیر هنری: محبوبه سلطانی، تدوین: محمد صادق دهقانپور، اصلاح رنگ: رحیم قارونی، عکاس: رها ولی پور، زهرا موسوی.