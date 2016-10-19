بازگشت «صبح بخیر ایران» به شبکه یک/ نام برنامه علی ضیاء تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، «صبح بخیر ایران» بیش از ۲ دهه است که به عنوان برنامه صبحگاهی شبکه یک سیما و به عنوان طولانی ترین برنامه صبحگاهی سیما روی آنتن رفته است. این برنامه از سال ۷۳ با حضور اقبال واحدی روی آنتن رفت و سال گذشته مدتی متوقف شد. بعد از آن با تیمی جدید روی کار آمد و تا شهریور ماه ۹۵ ادامه داشت.

چندی پیش احسان نیلی آخرین تهیه کننده این برنامه صبحگاهی به خبرگزاری مهر اعلام کرد که قرار است تیمی جدید بعد از دهه اول محرم یک برنامه جدید روی آنتن ببرند و «صبح بخیر ایران» به پایان خواهد رسید. علی ضیاء قرار شد اجرای این برنامه جدید را بر عهده داشته باشد و نام برنامه جدید هم «فرمول یک» به تهیه‌کنندگی افشین حسین‌خانی اعلام شد.

اما اکنون طی آخرین خبرها قرار است برنامه «صبح بخیر ایران» همچنان با نام آشنای خود در شبکه یک روی آنتن برود. این برنامه صبحگاهی به تهیه کنندگی افشین حسین‌خانی و اجرای علی ضیاء از شنبه یک هفته دیگر هشتم آبان ماه روی آنتن شبکه یک خواهد رفت و از ساختار جدیدی بهره می گیرد.

این برنامه دکوری کاملا متفاوت دارد و از بخش های مختلف کارشناسی و مهمانان متعدی تشکیل شده است و قرار است در همان ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۱۰ روی آنتن شبکه یک سیما برود.