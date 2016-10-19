پیش بینی کشت ۲ هزار هکتار کلزا در استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عامری قبل از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر توسعه کشت دانه روغنی کلزا در مناطق مختلف استان زنجان به منظور تامین روغن مورد نیاز کشور به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا برنامه های آموزشی و ترویجی لازم به طرق مختلف به بهره برداران بخش کشاورزی استان ارایه می شود.

وی تصریح کرد: زمان کشت کلزا در مناطق مختلف استان زنجان متفاوت است و کشت این محصول امسال از اواسط شهریور ماه در استان آغاز شده و تا اواسط آبان ماه ادامه خواهد داشت.

سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به پیش بینی کشت ۲ هزار هکتار کلزا طی سال جاری در استان زنجان عنوان کرد: تاکنون حدود یک هزار و ۷۴۹ هکتار از این سطح محقق شده است.

عامری سطح زیر کشت کلزا طی سال زراعی گذشته در استان زنجان را ۶۰۰ هکتار اعلام و تصریح کرد: با تحقق کشت ۲ هزار هکتاری کلزا طی سال جاری، سطح زیر کشت این محصول در استان افزایش بیش از سه برابری خواهد داشت.

سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان اوکاپی، نپتون، گابریلا و هایولا را از جمله ارقام کلزای کشت شده در استان زنجان برشمرد و خاطرنشان کرد: امسال حدود ۱۰ تن بذر کلزا در بین کشاورزان استان توزیع شده است.

عامری با تاکید بر اینکه هدف اصلی در راستای کشت کلزا در استان زنجان علاوه بر افزایش سطح زیر کشت، افزایش عملکرد در واحد سطح است، بیان داشت: سال زراعی گذشته به ازای هر هکتار از مزارع کلزا در استان یک تن و ۱۰۰ کیلوگرم محصول برداشت شد و امسال تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت تا عملکرد کلزا در هر هکتار به بیش از دو تن برسد.

عامری تصریح کرد: به منظور دستیابی به عملکرد مورد نظر در محصول کلزا، انجام به موقع و اصولی «عملیات داشت» بسیار حائز اهمیت است چراکه عملکرد مطلوب این محصول در گرو رعایت مسائل فنی و اصول به زراعی است.

سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در پایان بر مدیریت آبیاری، کنترل علف های هرز و تغذیه در مزارع کلزا به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب تاکید کرد.