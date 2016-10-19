به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود معینی‌پور، دبیر علمی دومین همایش ملی ظرفیت‌های فرهنگی تمدنی کنگره عظیم اربعین حسینی، گفت: سومین پیش‌نشست تخصصی دومین همایش ملی ظرفیت‌های فرهنگی تمدنی کنگره عظیم اربعین حسینی در تاریخ پنج‌شنبه ۲۹ مهر در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، برگزار خواهد شد.

در این نشست موضوع «ظرفیت‌های اربعین در تحقق جامعه منتظر مهدوی» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین بهروزی لک و همایون بررسی می شود.

همایش اصلی و پیش‌نشست‌های آن توسط پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و پژوهشکده مهدویت و آینده‌اندیشی مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.

سومین پیش‌نشست تخصصی دومین همایش ملی ظرفیت‌های فرهنگی تمدنی کنگره عظیم اربعین حسینی در تاریخ پنج‌شنبه ۲۹ مهر در تالار شیخ طبرسی مرکز فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار می شود.

از طلاب و دانشجویان و فرهیختگان علاقه‌مند، دعوت می‌شود در این نشست شرکت کنند.