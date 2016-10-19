دستگیری ۳ سارق حرفه ای منازل و بانکها در آبادان و عراق

سرهنگ محسن تقی زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اطلاع ماموران پلیس آبادان از جریان سرقت های سریالی از چند بانک اظهار کرد: در این سرقت ها، سارقان پس از پنجر کردن لاستیک خودروی مشتریان بانک نسبت به سرقت پول های طعمه های خود اقدام می کردند.

وی افزود: ماموران در ادامه تحقیقات به انجام این سرقت ها در چند شهر دیگر با شیوه و شگرد واحد پی بردند و با سریالی شدن این پرونده، تیم ویژه ای از ماموران پلیس برای دستگیری این سارقان تشکیل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان اضافه کرد: این تیم در آغاز کار جست وجو به بررسی دوربین های مداربسته محل های سرقت پرداختند که این کار شناسایی اعضای این باند که همگی از یک خانواده بودند، منجر شد.

سرهنگ تقی زاده تصریح کرد: در جریان تحقیقات میدانی انجام شده مشخص شد که این دزدان که پیشتر نیز به ارتکاب دزدی از داخل خودرو دستگیر شده اند که پس از آزادی نقشه جدیدی را برای ادامه تبهکاری خود طراحی کرده اند.

وی با اشاره به شروع ردیابی پلیس برای دستگیری اعضای این باند خانوادگی از دستگیری سه سارق این پرونده در منطقه کوی ملت آبادان خبر داد.

تقی زاده گفت: پس از ورود ماموران کلانتری ۱۳ به مخفیگاه این سه سارق برای دستگیری، آنان به قصد خلع سلاح ماموران و فرار از محل به سمت ماموران حمله ور شدند که خوشبختانه تیم پلیسی با چابکی آنان را زمین گیر کرد.

وی ادامه داد: در جریان بازجویی های اولیه از این سارقان آنان به انجام چندین فقره دزدی در کشور عراق در جریان سفر به این کشور نیز اعتراف کردند ضمن آنکه در اعترافاتشان خبر از انجام چندین فقره سرقت داخل منزل در تعطیلات نوروزی نیز به میان آمد.

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان آبادان، متهمان به همراه پرونده مربوطه جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.