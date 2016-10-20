۱۳آبان فقط روز دانش آموز نیست/ضرورت تقویت روحیه استکبار ستیزی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران در جلسه ستاد گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان شهرستان ورامین اظهار داشت: یوم الله ۱۳ آبان نماد استکبارستیزی ملت ایران بوده و باید برای برگزاری باشکوهتر این مراسم تلاش ویژه ای انجام داد.

وی تقویت راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان را بسیار ضروری دانست و افزود: با توجه به حساسیت های موجود در منطقه و تلاش دشمن برای نفوذ در کشور، باید مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان باشکوهتر از سال های گذشته برگزار شود.

محمودی با تأکید بر تحلیل و بررسی حادثه ۱۳ آبان ادامه داد: جلسات تبیینی و تحلیلی همزمان با ۱۳ آبان برگزار و به سوالات جوانان و آینده سازان ایران اسلامی درباره دلایل استکبار ستیزی ملت ایران پاسخ داده شود.

وی اضافه کرد: امروز دشمن تلاش دارد تا با هجمه های فرهنگی در عرصه های گوناگون، شعار مرگ بر آمریکا را کمرنگ کند و در این راستا باید تلاش مجدانه ای کرد.

محمودی با تأکید بر ضرورت تبلیغات محیطی همزمان با ۱۳ آبان متذکر شد: فضاسازی شهری و استفاده از ظرفیت شهرداری ورامین از جمله موضوعاتی است که باید در راستای گرامیداشت ۱۳ آبان مورد توجه جدی قرار گرفته و اقدامات موثری برنامه ریزی شود.

وی اضافه کرد: از ظرفیت هیئات مذهبی، تشکل های قرآنی، مساجد و سایر ارگان ها و نهادهای فرهنگی و تبلیغی همزمان با گرامیداشت ۱۳ آبان استفاده شود.

محمودی عنوان کرد: تجلیل از خانواده شهدای دانش آموز با همکاری اداره آموزش و پرورش و بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین همزمان با ۱۳ آبان اجرایی و عملیاتی شود.

رییس ستاد گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان شهرستان های استان تهران متذکر شد: ورزشکاران و هیئت های ورزشی با تابلو و نمادهای خود در مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان شرکت کرده و اداره ورزش و جوانان در این راستا برنامه ریزی کند.

وی ادامه داد: باید همه مسئولان ادارات و نهادها و اعضای ستاد ۱۳ آبان برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم وارد میدان شده و از ظرفیت برخی نهادها نظیر دانشگاه ها و تشکل های کارگری غافل نشویم.

محمودی تأکید کرد:۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی بوده و فقط روز دانش آموز نیست و باید زمینه حضور همه اقشار و طبفات مردم در این راهپیمایی فراهم شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران عنوان کرد: اگرچه راهپیمایی ۱۳ آبان مقارن با روز پنج شنبه شده اما باید زمینه حضور تشکل های دانش آموزی را در این مراسم فراهم کرده و باید مسئولین آموزش و پرورش از همه ظرفیت ها برای حضور آینده سازان ایران اسلامی در مراسم یوم الله ۱۳ آبان استفاده کنند.