همه ابتکارات مهمان ویژه فرانکفورت/ دکتر کتاب هم پیدا شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به آلمان، ایالت فلاندر هلند که در مجاورت این کشور و بلژیک قرار دارد بهعنوان مهمان ویژه شصت و هشتمین دوره نمایشگاه کتاب فرانکفورت انتخاب شده و با حضور پادشاه و ملکه بلژیک و نیز پادشاه هلند برنامههای ویژه خود را برای حضور در این نمایشگاه افتتاح کرد.
شعار امسال فلاندریها در نمایشگاه «this is what we share» است که به معنای آنچه میخواستیم با شما به اشتراک بگذاریم میشود از آن یاد کرد.
سالنهای متعددی برای معرفی نشر این ایالت در نمایشگاه فرانکفورت طراحی شده که ابتکارات قابل توجهی در آن دیده شده و مهمترین مساله مشترک در تمامی آنها حضور قابل توجه جوانانی است که سرمایه اصلی این کشور در موضوع نشر و مسائل مرتبط با آن شمرده شدهاند.
سالن یکم نمایشگاه فرانکفورت که سالن اصلی برای این منظور است در ورودی خود با ایجاد بخش بزرگی برای راهنمایی حاضران با ارائه پوسترها و کتابچههای راهنما، این ایالت و ظرفیت های آن در نشر را به مخاطبان معرفی میکند اما شاید زیباترین اتفاق در این زمینه طراحی ویژه این سالن است که مخاطبان را بسیار تحت تاثیر قرار میدهد.
سالن یک به شکلی طراحی شده که حاضران در آن احساس میکنند در کنار دریا در حال حرکت هستند. کف سالن با آجرهای سوفالی طراحی شده و دیوارهای سالن نیز با پارچههای نازک رنگی دریا را تداعی میکند.
در بخشی از تدارک میهمان ویژه امسال، کارگاه اجرای زنده تصویرگری و طراحی جلد کتاب برپا شده که استقبال قابل توجهی از آن به عمل آمده است.
ارائه کتابهایی بدیع از جمله کتابی که به جای متن با ترکیبی از صوت و تصویر با مخاطبان خود ارتباط برقرار میکند نیز از ابتکارات جالب میهمان ویژه نمایشگاه امسال است.
در بخش برگزاری نشستها امکان ترجمه همزمان سخنان میهمان برای حاضران فراهم شده و همین موضوع بر میزان حضور میهمانان در این نشستها افزوده است.
در بخش معرفی کتاب به گفته پوسترهای این بخش کتابهایی عرضه شده که ۷۰۰ موضوع درباره این ایالت که توسط ۱۸ ناشر در ۲۲ کشور منتشر شده را معرفی میکنند. جالب اینکه هر کتاب برگه معرفی مختصری با خود دارد که مخاطب با مطالعه آن درباره موضوع کتاب مطلع شده و در صورت تمایل بیشتر به مطالعه آن میپردازد.
از ابتکارات دیگر فلاندری ها در نمایشگاه امسال تهیه پوسترهایی از اتاق کار نویسندگان است که جذابیت زیادی دارد.
برپایی غرفههایی با عنوان دکتر کتاب نیز از ابتکارات دیگر مهمان ویژه نمایشگاه امسال است که در آن افراد با مراجعه در غرفه و طرح مشکلات خود از کارشناس کتابهایی قابل توجه برای حل مشکل خود را دریافت میکنند.
نمایشگاه کتاب فرانکفورت تا روز یکشنبه هفته آینده پذیرای علاقهمندان به کتاب خواهد بود.
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