محمد نیک بین تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فیلمبرداری «ملی و راه های نرفته اش» به کارگردانی تهمینه میلانی نزدیک به یک هفته است که در تهران آغاز شده است، گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، فیلمبرداری این فیلم سینمایی تا یک ماه دیگر ادامه دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر گروه فیلمبرداری در لوکیشن هایی در شهرک «چشمه» تهران مشغول فیلمبرداری هستند و بازیگرانی چون میلاد کی مرام، ماهور الوند و السا فیروزآذر در این لوکیشن ها جلوی دوربین می روند.

نیک بین در پایان گفت: سکانس هایی که درحال حاضر فیلمبرداری می شود، سکانس های شب است.

«ملی و راه های نرفته اش» مانند دیگر آثار تهمینه میلانی یک اثر اجتماعی است.