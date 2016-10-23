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۲ آبان ۱۳۹۵، ۹:۱۹

خبرهای جدید از فیلم تهمینه میلانی

«ملی و راه‌های نرفته‌اش» به شهرک چشمه رسید/ فیلمبرداری در شب

«ملی و راه‌های نرفته‌اش» به شهرک چشمه رسید/ فیلمبرداری در شب

تهیه کننده «ملی و راه های نرفته اش» به کارگردانی تهمینه میلانی بیان کرد این فیلم سینمایی در حال حاضر در شهرک چشمه در حال فیلمبرداری است.

محمد نیک بین تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فیلمبرداری «ملی و راه های نرفته اش» به کارگردانی تهمینه میلانی نزدیک به یک هفته است که در تهران آغاز شده است، گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، فیلمبرداری این فیلم سینمایی تا یک ماه دیگر ادامه دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر گروه فیلمبرداری در لوکیشن هایی در شهرک «چشمه» تهران مشغول فیلمبرداری هستند و بازیگرانی چون میلاد کی مرام، ماهور الوند و السا فیروزآذر در این لوکیشن ها جلوی دوربین می روند.

نیک بین در پایان گفت: سکانس هایی که درحال حاضر فیلمبرداری می شود، سکانس های شب است.

«ملی و راه های نرفته اش» مانند دیگر آثار تهمینه میلانی یک اثر اجتماعی است.

کد مطلب 3802765

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