زندانی آزاد شده، باشکایت از ایران ۴۰ میلیون دلار غرامت خواسته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس از شکایت یکی از زندانیانی که در جریان تبادل زندانیان میان تهران- واشنگتن آزاد شد از ایران خبر داد.

بر این اساس، فرزاد خسروی که به نام نصرت الله خسروی شناخته می‌شود و اکنون ساکن ایالت فلوریدا در آمریکا است، دوشنبه گذشته در دادگاهی در منطقه کلمبیا واقع در واشنگتن از دولت ایران شکایت و درخواست ۴۰ میلیون دلار غرامت کرده است.

وی یکی از ۴ زندانی است که در ژانویه سال جاری میلادی از ایران آزاد و به آمریکا رفته است.

وی در این شکایت مدعی شده است که مسئولین مربوطه در ایران گذرنامه وی را در ابتدا ضبط کرده‌ و سپس آن را برگردانده‌ اند؛ اما زمانیکه وی قصد داشت در سال ۲۰۱۵ ایران را ترک کند، بازداشت و شکنجه شده است.