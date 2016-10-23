امضاکنندگان استیضاح وزیر علوم انصراف دادند/ استیضاح منتفی شد

اکبر رنجبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید توقف طرح استیضاح وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: امضاء هایی که برای استیضاح وزیر علوم تحقیقات و فناوری جمع آوری شده بود، ۱۵ امضا بود که ۹ نفر از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر علوم اعلام انصراف خود را به هیات رئیسه مجلس اعلام کردند.

وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد امضاهای مربوط به درخواست استیضاح وزیرعلوم به ۶ امضا رسیده و چون تعداد امضاء ها کمتر از ۱۰ امضا است، بنابراین روند استیضاح دکتر محمد فرهادی وزیرعلوم تحقیقات و فناوری فعلا متوقف شده است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی طرح استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دوباره فعال می شود که امضا ها به بیش از ۱۰ امضاء برسد.

به گزارش مهر، محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس اخیرا اعلام کرد کمیسیون آموزش جلسه‌ای را با درخواست‌کنندگان استیضاح و وزیر علوم برگزار می کند که در این جلسه حرف های دو طرف شنیده خواهد شد و سعی ما این است که پادرمیانی کنیم تا درخواست کنندگان از استیضاح منصرف شوند.

امضا کنندگان طرح استیضاح وزیرعلوم دلایل خود را در هشت بند عنوان کرده اند که می توان به عدم اجرای سند دانشگاه اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، عدم رشد علمی کشور، عدم مدیریت صحیح و نظارت بر فعالیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و عدم رسیدگی به وضعیت دانشجویان بورسیه برای جایابی و عدم پرداخت کمک هزینه تحصیلی که منجر به خودکشی دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه کاشان شد، اشاره کرد.



همچنین از دلایل دیگر طرح استیضاح وزیر علوم می توان به فساد مدیران فاقد صلاحیت لازم، بازنشستگی اجباری و اخراج اساتید ارزشی، برگزاری اردوهای مختلط و انتشار نشریات با محتوای لائیک، تشدید موضوعات قومی‌گرایی بین دانشجویان، تبلیغ رژیم طاغوت و منافقین، استاد سالاری نامتعارف به شکلی که سیستم آموزشی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند حقوق حقه دانشجویان را که تضییع می‌شود احیا کند، اشاره کرد که توسط نمایندگان خواستار استیضاح مطرح شده است.