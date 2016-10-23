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۲ آبان ۱۳۹۵، ۹:۱۶

عضو هیأت رئیسه مجلس؛

امضاکنندگان استیضاح وزیر علوم انصراف دادند/ استیضاح منتفی شد

امضاکنندگان استیضاح وزیر علوم انصراف دادند/ استیضاح منتفی شد

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: ۹ نفر از نمایندگان امضاء کننده طرح استیضاح وزیرعلوم، انصراف خود را اعلام کردند و طرح استیضاح متوقف شد.

اکبر رنجبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید توقف طرح استیضاح وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: امضاء هایی که برای استیضاح وزیر علوم تحقیقات و فناوری جمع آوری شده بود، ۱۵ امضا بود که ۹ نفر از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر علوم اعلام انصراف خود را به هیات رئیسه مجلس اعلام کردند.

وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد امضاهای مربوط به درخواست استیضاح وزیرعلوم به  ۶ امضا رسیده و چون تعداد امضاء ها کمتر از ۱۰ امضا است، بنابراین روند استیضاح دکتر محمد فرهادی وزیرعلوم تحقیقات و فناوری فعلا متوقف شده است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی طرح استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دوباره فعال می شود که  امضا ها به بیش از ۱۰ امضاء برسد.

به گزارش مهر، محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس اخیرا اعلام کرد کمیسیون آموزش جلسه‌ای را با درخواست‌کنندگان استیضاح و وزیر علوم برگزار می کند که در این جلسه حرف های دو طرف شنیده خواهد شد و سعی ما این است که پادرمیانی کنیم تا درخواست کنندگان از استیضاح منصرف شوند.

امضا کنندگان طرح استیضاح وزیرعلوم دلایل خود را در هشت بند عنوان کرده اند که می توان به عدم اجرای سند دانشگاه اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، عدم رشد علمی کشور، عدم مدیریت صحیح و نظارت بر فعالیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و عدم رسیدگی به وضعیت دانشجویان بورسیه برای جایابی و عدم پرداخت کمک هزینه تحصیلی که منجر به خودکشی دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه کاشان شد، اشاره کرد.

همچنین از دلایل دیگر طرح استیضاح وزیر علوم می توان به فساد مدیران فاقد صلاحیت لازم، بازنشستگی اجباری و اخراج اساتید ارزشی، برگزاری اردوهای مختلط و انتشار نشریات با محتوای لائیک، تشدید موضوعات قومی‌گرایی بین دانشجویان، تبلیغ رژیم طاغوت و منافقین، استاد سالاری نامتعارف به شکلی که سیستم آموزشی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند حقوق حقه دانشجویان را که تضییع می‌شود احیا کند، اشاره کرد که توسط نمایندگان خواستار استیضاح مطرح شده است.

کد مطلب 3803191

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    نظرات

    • عضو هیات علمی ۱۲:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
      0 0
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      دکتر فرهادی البته نه دکتر فریدون با دادن ریاست به افراد تندروی چون دکتر رحیمی ریاست دانشگاه یاسوج به پشتوانه دکتر ضیا هاشمی معاونت فرهنگی جامعه دانشگاهی و دانشجویی دانشگاه را از هر نظر مایوس کرند.دکتر زاهدی متاسفانه شما هم در این مجلس هیچ کار قابل توجی نکردید. همه شما روزی محاکمه خواهید شد ولو از طریق عذاب وجدان.
    • علی احدی ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
      0 0
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      خدا رو شکر.همه چی آرومه. همه بورسیه های نخبه و با معدل بالای نوزده خانه نشین شدن و در حال نابودی هستن. پس نیازی به هیچ پرسش و استیضاحی نیست.مشکلی نیست. همه امور وزارت علوم به خوبی داره میگرده.
    • هیات علمی ۱۶:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
      0 0
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      این اندازه كه ما اطلاع داریم وزارت علوم در اختیار دكتر فریدون هست. بنده خدا دكتر فرهادی تقصیری نداره. علاوه بر این انتصاب دكتر فرهادی از اول اشكال داشت چرا كه ما دوست داشتیم كسی از وزارت علوم سكان را به دست بگیرد. تصور می كنم جامعه دانشگاهی از این كار دكتر روحانی ناراحت است.
    • یوسف ۱۱:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
      0 0
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      مهم تصمیم مجلس است

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