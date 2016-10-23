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۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۱۹

برگزاری سومین نمایشگاه ایران در جنوب روسیه؛

سهم ۶۰ درصدی جنوب روسیه از صادرات ایران

سهم ۶۰ درصدی جنوب روسیه از صادرات ایران

جنوب روسیه سهم ۶۰ درصدی از صادرات ایران دارد و ارزان‌ترین هزینه حمل و نقل کالای ایرانی به خارج از کشور مربوط به انتقال کالا از بندرانزلی به بندر آستاراخان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت، حسن مرتجی مدیر برگزاری سومین نمایشگاه و همایش صنعتی بازرگانی ایران و جنوب روسیه با تاکید بر اینکه این منطقه سهم ۶۰ درصدی از صادرات ایران دارد، گفت: ارزان‌ترین هزینه حمل و نقل کالای ایرانی به خارج از کشور مربوط به انتقال کالا از بندرانزلی به بندر آستاراخان است.

وی با بیان این مطلب، افزود: هزینه ارزان حمل و نقل که تاثیر بسزایی در قیمت نهایی کالای صادراتی ایران به جنوب روسیه دارد، از عواملی است که نشان‌دهنده اهمیت بالای توسعه و افزایش حجم صادرات غیرنفتی با این کشور است.

وی با اعلام اینکه سومین نمایشگاه ایران در جنوب روسیه و حاشیه رود ولگا در شهر آستراخان برگزار می‌شود، گفت: این منطقه که شامل ۱۴ استان است محصولات و کالاهای اساسی خود مانند محصولات کشاورزی سیمان و گچ را به دلیل مسافت کمتر و هزینه حمل ارزان‌تر از ایران تامین می‌کنند.

مجری نمایشگاه با اشاره به اینکه از یک میلیارد دلار حجم تجارت ایران و روسیه، ۶۰ درصد آن مربوط به جنوب روسیه است، خاطرنشان کرد: در میان تمام کالاهایی که به روسیه صادر می‌شود، تنها ۲۰ درصد از طریق کامیون به مسکو ارسال شده و ۸۰ درصد آن از طریق دریا به بندر آستاراخان و بندر مخاچ قلعه حمل می‌شوند.

این فعال اقتصادی با تاکید بر مزیت صادراتی ایران در بخش محصولات کشاورزی، افزود: براساس کنوانسیونی که حدود ۳۳ کشور را پوشش می‌دهد، محصولات صادراتی ایران به روسیه شامل ۲۵ درصد بخشودگی گمرکی می‌شود.

وی با بیان اینکه نمایشگاه ایران در جنوب روسیه و حاشیه رود ولگا به منظور امکان برقراری مراودات و مبادلات تجاری میان بازرگانان ایرانی و روسیه فدراتیو در  تاریخ ۱۷ الی ۱۹ آذرماه جاری برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: در خلال این نمایشگاه با هدف ارتباط گسترده‌تر تجار و بازرگانان ایرانی و روسی همایش تجاری را نیز برگزار خواهد شد.

مرتجی اظهار داشت: هم اکنون در حال ثبت نام شرکت کنندگان در دو گروه ویژه مواد غذایی و کشاورزی و ملزومات صنعت و ساختمان هستیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، سومین نمایشگاه و همایش تجاری ایران و روسیه با همکاری اتاق بازرگانی‌ و صنعت آستراخان، کراسنودار، روستوف، ولگوگراد و استاورپل جنوب روسیه در زمینه‌های صنعت ساختمان و انرژی، صنایع غذایی، روش‌های آبیاری و کشاورزی، بیمه، بانک، حمل و نقل، امور گردشگری، دارویی، تجهیزات پزشکی، خدمات فنی مهندسی و صدور کالا برگزار می‌شود.

کد مطلب 3803831

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