سهم ۶۰ درصدی جنوب روسیه از صادرات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت، حسن مرتجی مدیر برگزاری سومین نمایشگاه و همایش صنعتی بازرگانی ایران و جنوب روسیه با تاکید بر اینکه این منطقه سهم ۶۰ درصدی از صادرات ایران دارد، گفت: ارزان‌ترین هزینه حمل و نقل کالای ایرانی به خارج از کشور مربوط به انتقال کالا از بندرانزلی به بندر آستاراخان است.

وی با بیان این مطلب، افزود: هزینه ارزان حمل و نقل که تاثیر بسزایی در قیمت نهایی کالای صادراتی ایران به جنوب روسیه دارد، از عواملی است که نشان‌دهنده اهمیت بالای توسعه و افزایش حجم صادرات غیرنفتی با این کشور است.

وی با اعلام اینکه سومین نمایشگاه ایران در جنوب روسیه و حاشیه رود ولگا در شهر آستراخان برگزار می‌شود، گفت: این منطقه که شامل ۱۴ استان است محصولات و کالاهای اساسی خود مانند محصولات کشاورزی سیمان و گچ را به دلیل مسافت کمتر و هزینه حمل ارزان‌تر از ایران تامین می‌کنند.

مجری نمایشگاه با اشاره به اینکه از یک میلیارد دلار حجم تجارت ایران و روسیه، ۶۰ درصد آن مربوط به جنوب روسیه است، خاطرنشان کرد: در میان تمام کالاهایی که به روسیه صادر می‌شود، تنها ۲۰ درصد از طریق کامیون به مسکو ارسال شده و ۸۰ درصد آن از طریق دریا به بندر آستاراخان و بندر مخاچ قلعه حمل می‌شوند.

این فعال اقتصادی با تاکید بر مزیت صادراتی ایران در بخش محصولات کشاورزی، افزود: براساس کنوانسیونی که حدود ۳۳ کشور را پوشش می‌دهد، محصولات صادراتی ایران به روسیه شامل ۲۵ درصد بخشودگی گمرکی می‌شود.

وی با بیان اینکه نمایشگاه ایران در جنوب روسیه و حاشیه رود ولگا به منظور امکان برقراری مراودات و مبادلات تجاری میان بازرگانان ایرانی و روسیه فدراتیو در تاریخ ۱۷ الی ۱۹ آذرماه جاری برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: در خلال این نمایشگاه با هدف ارتباط گسترده‌تر تجار و بازرگانان ایرانی و روسی همایش تجاری را نیز برگزار خواهد شد.

مرتجی اظهار داشت: هم اکنون در حال ثبت نام شرکت کنندگان در دو گروه ویژه مواد غذایی و کشاورزی و ملزومات صنعت و ساختمان هستیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، سومین نمایشگاه و همایش تجاری ایران و روسیه با همکاری اتاق بازرگانی‌ و صنعت آستراخان، کراسنودار، روستوف، ولگوگراد و استاورپل جنوب روسیه در زمینه‌های صنعت ساختمان و انرژی، صنایع غذایی، روش‌های آبیاری و کشاورزی، بیمه، بانک، حمل و نقل، امور گردشگری، دارویی، تجهیزات پزشکی، خدمات فنی مهندسی و صدور کالا برگزار می‌شود.