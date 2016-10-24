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۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی:

کشورهای اسلامی برای پیشرفت باید به سمت امت واحد اسلامی پیش روند

کشورهای اسلامی برای پیشرفت باید به سمت امت واحد اسلامی پیش روند

مشهد ـ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: کشورهای اسلامی زمانی پیشرفت می کنند که به سمت امت واحد اسلامی در جهان پیش بروند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیم پورازغدی شامگاه یکشنبه باحضور در کارگاه آموزشی چهارمین اجلاس مدل سازمان همکاری اسلامی در مشهد با بیان اینکه بر لزوم تقویت اتحاد و همبستگی بین کشورهای اسلامی برای تبادل علم و فناوری تاکید می‌شود، اظهار کرد: کشورهای اسلامی زمانی پیشرفت می‌کنند که به سمت امت واحد اسلامی در جهان پیش روند.

وی افزود: کشورهای اسلامی فاقد آموزش و مهارت کافی برای مستقل شدن هستند و  باید از وابستگی به غرب رها شده و با اتحاد، به رشد و توسعه دست یابند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه کشورهای اسلامی در پی تقلید از اروپا و آمریکا هستند، عنوان کرد: بزرگترین منابع انرژی جهان در سرزمین کشورهای مسلمان وجود دارد و این باعث شده است که کشورهای دنیا محتاج مسلمانان باشند.

وی تصریح کرد: رواج اسلام هراسی و ایجاد اسلام تقلبی توسط آمریکا در حال شکل گیری است و با این ترفند متاسفانه کشورهای مسلمان علیه یکدیگر و در جهت منافع آمریکا به جنگ می‌پردازند.

رحیم پور ازغدی با اشاره به اینکه سران کشورهای اسلامی باید برای ترویج اسلام ناب و خنثی کردن توطئه‌های استکبار به پا خیزند، گفت: نشست جوانان سازمان همکاری اسلامی باید آغازی برای تقویت اتحاد مسلمانان و رسیدن به استقلال واقعی در دین و سایر جنبه‌های توسعه و پیشرفت باشد.

کد مطلب 3804302

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