دستگیری یک گروهک مرتبط با داعش در تونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، وزارت کشور تونس روز سه شنبه از دستگیری و انهدام یک گروهک وابسته به گروه تروریستی داعش در منطقه «تاجروین» استان «الکاف» واقع در شمال غربی این کشور خبر داد.

وزارت کشور تونس در بیانیه ای که در پایگاه الکترونیکی این وزارتخانه منتشر شده است اعلام کرد که عملیات کشف و دستگیری این گروهک در پی بازداشت یک عنصر تروریستی اهل تونس که سلاح گرم و یک دستگاه رایانه محتوی ایمیل ها با مضامین تروریستی در اختیار داشت، صورت گرفت.

بر اساس بیانیه وزارت کشور تونس در ادامه تحقیقات از این فرد مشخص شد که وی باعناصر تروریستی دیگری در ارتباط است و با زیر نظر گرفتن تحرکات و دستگیری این مظنونان از آنها چند دستگاه رایانه حاوی فیلم و عکس با مضامین تروریستی کشف و ضبط گردید.

پس از آنکه این افراد به بیعت خود با گروه تروریستی داعش اعتراف کردند دادستانی تونس دستور ادامه بازداشت و تحقیقات از آنها را صادر کرد.

لازم به ذکر است که با توجه به اوضاع امنیتی تونس، در این کشور حالت فوق العاده اعلام شده است.