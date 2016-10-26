پارلمان ونزوئلا به استیضاح «مادورو» رأی داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، موضوع استیضاح مادورو پس از آن جدی شد که مقامات ونزوئلا با برگزاری همه پرسی جهت برکناری مادورو مخالفت کردند.

در همین رابطه اعضای مجلس ملی ونزوئلا که تحت کنترل مخالفان دولت است، در جلسه سه‌شنبه، مادورو را به نقض دموکراسی، بازداشت مخالفان، جلوگیری از برگزاری همه‌پرسی و حرکت به سمت دیکتاتوری متهم کرده‌اند.

این در حالی است که دولت ونزوئلا همه این ادعاها را بی‌معنی دانسته و رد کرده‌ است.

مخالفان دولت ونزوئلا در تلاش هستند تا به حکومت ۱۷ ساله سوسیالیست ها در این کشور پایان بدهند، از همین رو مجلس ملی از مادورو خواسته است در جلسه سه‌شنبه آتی این مجلس حضور یابد.

در همین رابطه «خولیو بورگس» رهبر مخالفان دولت در کنگره ونزوئلا گفت: یک استیضاح قانونی و سیاسی علیه مادورو مطرح است. ما می خواهیم بدانیم وی چه مسئولیتی در قانون اساسی دارد و چرا دموکراسی را نقض کرده است، چرا حقوق بشر را رعایت نمی کند و برنامه وی برای آینده کشور چیست.