اجرای طرح ارتقای تحصیلی ویژه دانشجویان مشروطی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مشاوره وزارت علوم، طرح ارتقاء تحصیلی در سال تحصیلی جدید در حال اجرا است، دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی، دانشجویان دارای افت تحصیلی، و دانشجویان مشروطی در این طرح بررسی می شوند.

مرکز مشاوره دانشگاه بیرجند، در نیمسال اول تحصیلی ۹۶-۹۵ تمرکز خود را بر سه دانشکده‌ که تعداد دانشجویان مشروطی در آنها بالاتر از سایر دانشکده‌ها بوده، قرار داده‌ است.

بنابراین دانشجویان دو ترم مشروطی کارشناسی و یک ترم مشروطی کارشناسی ارشد با شیوه آموزشی فراشناخت تحت آموزش قرار می‌گیرند.

در این شیوه، نگرانی های مختلف دانشجویان، سبک زندگی، سبک‌های مطالعه، الگوی خواب و... مورد بحث قرار گرفته و در هر جلسه تمرین‌هایی به دانشجویان ارائه می شود.