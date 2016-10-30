به گزارش خبرگزاری مهر، قطعه صوتی تیتراژ سریال «هشت و نیم دقیقه» به آهنگسازی مهرداد نصرتی و خوانندگی احسان خواجه امیری با دریافت مجوز از مرکز موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما در فضای مجازی منتشر شد.

در این قطعه صوتی حسین غیاثی ترانه سرا، مهرداد نصرتی آهنگساز و ایمان حجت تنظیم کننده حضور دارند. همایون نصیری پرکاشن، علی جعفری پویان ویولن، میثم مروستی ویولن آلتو، میلاد عالمی ویولن، مهرداد عالمی ویولن سل و ایمان حجت گیتار گروه نوازندگان این قطعه موسیقایی را تشکیل می دهند.

سریال تلویزیونی «هشت و نیم دقیقه» به کارگردانی شهرام شاه حسینی ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه دوم سیما پخش می شود. در این سریال شبنم قلی خانی، آشا محرابی، پژمان بازغی، بهرنگ علوی، الهه حصاری، سیامک اطلسی، سام درخشانی،فرناز رهنما، بهرام ابراهیمی پور، اشکان منصوری، مزدک رستمی، پدرام گودرزی به عنوان بازیگر حضور دارند.

در متن شعر قطعه «با تو ام» آمده است:

با توام ای رفته از دست

هر کجا باشم غمت هست

کاش روز رفتنِ تو

گریه چشمم را نمی بست



رفتی و دلتنگی ام در خانه تنها ماند

بغض در وا شد تو رفتی غصه اینجا ماند

رفتی هر گوشه ای زیبایی ات جا ماند

گریه ی من بی صدا ماند



بی تو فهمیدم عذاب دل بریدن را

از خودم از زندگی پا پس کشیدن را

معنی با دیگرانت شاد دیدن را

پس بده دنیای من را



دلخوشی هایم مُرده بعد از تو

این شب غمگین مرا آزرده بعد از تو

آنچه با من بود بی تو ماندن بود

در خیابان های باران خورده بعد از تو



خواب و رویا تو

شوق فردا تو

از جهان تنها تو را می خواهم اما تو

جای دل کندن جان بخواه از من

من که می میرم برای زندگی با تو



با توام ای رفته از دست

هر کجاباشم غمت هست

کاش روز رفتنِ تو

گریه چشمم را نمی بست