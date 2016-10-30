به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نمایشنامه خوانی «مو» نوشته سالی کلارک، ترجمه نازنین میهن، کارگردانی احسان کرمی ساعت ۱۸ روز شنبه ۱۵ آبان‌ماه با حضور تعدادی از بازیگران تئاتر، سینما و تلویزیون در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روخوانی می‌شود.

در این جلسه نمایشنامه خوانی که به همت بنیاد خیریه «یاران برکت» و همکاری مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود، سحر دولتشاهی، آتیلا پسیانی، شقایق جودت، الهام نامی، نازنین میهن، شیرین ضابطیان، امیر سهیلی، سامان مظلومی، دلارام شکوهی، وحید رونقی، ملیحه عبدالهی، یاسمندخت دباغ، سروین ضابطیان، بهرنگ علوی و بهاره کیان‌افشار به عنوان نقش‌خوان حضور دارند.

عرفان قوی قلب موسیقی، مریم فروزبخش دستیار کارگردان، شهپر آرمات عکس، مهدی کریمی ساخت تیزر و یاسمن دخت دباغ گرافیست دیگر عوامل این جلسه نمایشنامه خوانی هستند.

علاقه مندان می توانند برای تهیه بلیت این اثر نمایشی به سامانه ایران کنسرت مراجعه کنند.