لوزانو در انتظار تصمیم هیات رئیسه/ بررسی عملکرد تیم ملی والیبال

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود افشاردوست درباره روند بررسی عملکرد تیم ملی افزود: مجموعه مدیریتی فدراسیون والیبال معتقد است عملکرد تیم ملی ایران در سه رویداد مهم سال ۲۰۱۶ (انتخابی المپیک، لیگ جهانی و بازی های المپیک) گرچه قابل قبول بوده، اما می بایست مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد تا تیم ملی باید با شادابی و اقتدار بیشتر کار کند.

دبیرکل فدراسیون والیبال تصریح کرد: باید مشکلات و ضعف های این موضوع شناسائی شود تا برای سال های آینده برطرف شود. این ضعف ها می تواند در موضوعات مختلفی از جمله تمرینات فنی، مدیریت، بدنسازی، آسیب دیدگی های بازیکنان و حتی برنامه ریزی فدراسیون باشد که باید مشخص و برطرف شود.

وی تاکید کرد: رائول لوزانو مربی بزرگی است و در توانایی او در والیبال جهان شکی نیست، اما باید عملکرد او نیز بررسی شود. لوزانو مربی خوبی است و الان هم شاید پیشنهادی خوبی از کشورها و باشگاه های مهم جهان داشته باشد.

افشاردوست با یادآوری هدف والیبال ایران که قرار گرفتند در جمع چهار تیم برتر جهان و بازی های المپیک ۲۰۲۰ است، افزود: هدف های بزرگ دقت نظر خاص می طلبد. برای مدنظر داشتند همه جوانب، نشست های مشورتی با گروه های مختلف برگزار می کنیم که تا کنون دو نشست برگزار شده است.

وی تصریح کرد: نشست با کادر فنی تیم ملی و والیبال نویس های تخصصی برگزار شده و در دو نشست آینده نیز با مربیان و کارشناسان فنی و پیشکسوتان که سالها تجربه دارند و در والیبال صاحب نظر هستند، مشورت خواهیم کرد.

دبیرکل فدراسیون والیبال با بیان اینکه مجموع داده های این چهار نشست تخصصی در هیات رئیسه فدراسیون مطرح خواهد شد، گفت: تصمیم گیری نهایی در باره انتخاب سرمربی جدید و یا ادامه همکاری با لوزانو و برنامه ریزی برای چهار سال آینده والیبال در نشست هیات رئیسه انجام خواهد شد.

افشاردوست با بیان اینکه پیدا کردن گزینه برای هدایت تیم ملی والیبال کار زیاد مشکلی نیست، گفت: والیبال ایران در جایگاه هفتم جهان است و هدف های بزرگی پیش رو دارد. باید با گزینه ای برای هدایت تیم ملی به توافق برسیم که تجربه و سابقه مربیگری و کسب مدال های جهانی و المپیک در پرونده کاری خود داشته باشد و مسیر را به خوبی بلد باشد. این مربیان در جهان بیکار نیستند و علاوه بر تیم های ملی، در باشگاه های مهم جهان نیز مشغول کار هستند و عملا تا پایان سال نمی توانند به ایران بیایند، پس هنوز فرصت لازم برای بررسی کامل داریم.