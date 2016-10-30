  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۴۲

برای نخستین بار؛

گیاه دارویی کاسنی در چهارمحال وبختیاری کشت شد

گیاه دارویی کاسنی در چهارمحال وبختیاری کشت شد

شهرکرد- مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از کشت گیاه دارویی کاسنی برای نخستین بار در شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی، حمید رضا شیرانی گفت: کشت یک هکتار گیاه دارویی کاسنی درشهرستان اردل برای اولین بار به صورت کشت مکانیزه با کارنده ریزدانه کار غلات انجام شد.

وی با اشاره به اینکه خرید این محصول به صورت تضمینی انجام خواهد شد، افزود:محصول کاسنی درسطح یک هکتار ومیزان بذر ۱۰کیلوگرم درهکتار به صورت خطی به فواصل ۳۰در۲۰سانتی مترکشت شده است.

وی اظهارکرد: پیش بینی می شود باعملکرد شش تن، اندام هوایی این گیاه کیلویی سه هزار و ۵۰۰تومان وریشه این گیاه یک هزارتومان به فروش برسد که نزدیک به ۲۱میلیون تومان برای کشاورز درآمدزایی خواهد داشت.

کد مطلب 3810331

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها