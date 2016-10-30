گیاه دارویی کاسنی در چهارمحال وبختیاری کشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی، حمید رضا شیرانی گفت: کشت یک هکتار گیاه دارویی کاسنی درشهرستان اردل برای اولین بار به صورت کشت مکانیزه با کارنده ریزدانه کار غلات انجام شد.

وی با اشاره به اینکه خرید این محصول به صورت تضمینی انجام خواهد شد، افزود:محصول کاسنی درسطح یک هکتار ومیزان بذر ۱۰کیلوگرم درهکتار به صورت خطی به فواصل ۳۰در۲۰سانتی مترکشت شده است.

وی اظهارکرد: پیش بینی می شود باعملکرد شش تن، اندام هوایی این گیاه کیلویی سه هزار و ۵۰۰تومان وریشه این گیاه یک هزارتومان به فروش برسد که نزدیک به ۲۱میلیون تومان برای کشاورز درآمدزایی خواهد داشت.