۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۴۰

تداوم سیاست های سرکوبگرانه حکام بحرین؛

رژیم آل خلیفه شیخ «هانی البناء» را بازداشت کرد

رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود علیه شیعیان بحرین، شیخ«هانی البناء» از علمای برجسته بحرین را بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، رژیم آل خلیفه همچنان به سیاست های سرکوبگرانه خود علیه روحانیون و شیعیان بحرین ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش نظامیان رژیم آل خلیفه شیخ «هانی البناء» روحانی برجسته این کشور و عضو هیأت علمای بحرین را بازداشت و روانه زندان کردند.

 دلیل بازداشت وی نیز مشارکت در تحصن حمایت از شیخ عیسی قاسم در منطقه الدُراز اعلام شده است. قرار است دادگاه آل خلیفه روز دوشنبه شیخ هانی البناء را در دادگاه محاکمه کند.

گفتنی است حدود ۴ ماه قبل رژیم آل خلیفه تابعیت آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را لغو و چندین نفر از روحانیون مدافع و حامی ایشان را بازداشت کرد.

